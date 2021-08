AMLO afirma que seguirá conteniendo a migrantes; pide a Biden dar visas

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno seguirá conteniendo a los migrantes que intentan atravesar el país buscando llegar a los Estados Unidos, e hizo un llamado al presidente Joe Biden para que dé apoyos a los centroamericanos.

“¿Por qué se va la gente a buscarse la vida? ¿Por qué migra, por qué salen de sus pueblos? Por necesidad. Nadie lo hace por gusto. Si en los pueblos hay trabajo, programas a la gente, es la mejor manera de enfrentar el fenómeno migratorio”, dijo el mandatario al inaugurar una planta de esterilización de moscas del Mediterráneo.

“Vamos a seguir conteniendo, pero hay que buscar soluciones de fondo, estructurales”, añadió.

Pide AMLO a Biden visas para migrantes

El mandatario sugirió alternativas de apoyo a migrantes.

Un día después de que cientos de migrantes rompieron el cerco de la Guardia Nacional en el municipio de Huixtla, en Chiapas, AMLO señaló que es necesario buscar soluciones de fondo y estructurales, por lo que pidió a Joe Biden entregar visas temporales a trabajadores centroamericanos.

“También Estados Unidos tiene que dar becas y tiene que permitir visas temporales de trabajo para Centroamérica y no les afecta en nada porque se necesita en Estados Unidos y en Canadá la fuerza de trabajo. No tienen fuerza de trabajo la población mayor y cómo se va a crecer si no hay fuerza de trabajo”, dijo.

Migrantes en México

El fenómeno migratorio es una realidad difícil de nuestro país.

Los filtros migratorios de la Guardia Nacional y de Sedena se han vuelto comunes en los municipios fronterizos del sur de México, a raíz de los acuerdos con el gobierno de Estados Unidos para impedir que más personas lleguen a la frontera norte para solicitar asilo en el país vecino.

Hasta el mes de julio, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados estimó que más de 2.000 extranjeros, muchos de ellos haitianos, algunos cubanos y centroamericanos, seguían varados en Tapachula.

Las largas filas que tienen que hacer para obtener un permiso especial de residencia en México ha conducido a altercados con las autoridades, por lo que el Gobierno de México ha desplegado miles de elementos de la Guardia Nacional y otros cuerpos de seguridad para evitar aglomeraciones, entre otros mecanismos de atención.

