AMLO afirma que legalización del aborto debe ser decidida por mujeres.

El jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó que la legalización del aborto en México debe ser planteada y decidida por las mujeres, reiterando que su Administración respetará la postura que tomen las mexicanas ante el tema.

La Verdad Noticias informa que, durante La Mañanera, AMLO fue cuestionado acerca de una situación que vive Argentina, país en donde entró en vigor la reciente ley aprobada sobre el aborto legal. La cual contó con el respaldo del presidente del país sudamericano, Alberto Fernández, así como con millones de argentinas.

En ese tenor, el presidente López Obrador puntualizó que dicha iniciativa respecto el aborto legal todo México debe ser promovida por las mujeres, quienes deberían presentar alguna propuesta con el fin de llevar a cabo una consulta ciudadana y lograr determinar si se debe efectuar un análisis respecto a la legalización del aborto.

“Es una iniciativa de la sociedad y en particular de las mujeres y nosotros vamos a respetar lo que se proponga, desde luego existe un mecanismo democrático que es la consulta que podría aplicarse”, declaró el mandatario de la República.

A su vez, Andrés Manuel señaló que, si se llegara a proponer la legalización del aborto en México, esta deberá ser aprobada por las mujeres, donde no debería intervenir la iglesia ni los Gobiernos. “Y que sea un asunto que decidan las mujeres: no las iglesias, no los gobiernos. Las mujeres, pero que sea propuesto y promovido por quien lo desee con toda libertad”, aseveró.

Cabe recordar que la pregunta hecha a López Obrador en relación al aborto surge con la premisa de la paridad de género que la denominada Cuarta Transformación (4T) ha utilizado como estandarte y de la cual se ha jactado en múltiples ocasiones.

Bajo ese contexto, AMLO ha reiterado que su gobierno es uno de los que más participación femenina tiene en la historia de México, indicando que continuará agregando participación de las mujeres en puestos de alto mando durante su administración.

