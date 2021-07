AMLO afirma que la “mafia” no puede comprar al gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) inauguró el sábado, el cuartel de la Guardia Nacional en el municipio de Pitiquito, Sonora, en donde envió un importante mensaje a la “mafia del poder” y afirmó que su gobierno no “tiene precio”.

Desde Sonora, el mandatario aseguró que los integrantes de la mafia “la tienen difícil” porque él no tiene precio, no le importa el dinero y lo que más estima es la honestidad. Asimismo, reconoció que no todas las personas que tienen recursos son malvadas.

“Lo tienen difícil los de la mafia porque ¿cómo le van a hacer? Si no tenemos precio. Lo que estimamos más importante en nuestra vida es la honestidad y esta doctrina, esta filosofía es la que queremos que se vaya extendiendo, una nueva corriente de pensamiento”, reiteró el mandatario en su gira por Sonora en donde anunció el programa de atención especial al pueblo Seris.

AMLO busca eliminar la corrupción

El mandatario desde Sonora. Foto: El Universal.

Durante su mensaje desde las instalaciones de la Guardia Nacional, López Obrador explicó que es importante que no se permita la corrupción y la impunidad, pues dijo hay quienes presumen de ser jefes pero aseguró que eso va a durar hasta que se les detenga porque no existe impunidad en el país.

En el evento, donde también asistieron los integrantes de su Gabinete de Seguridad y Alfonso Durazo, gobernador electo de Sonora, el mandatario afirmó que lo que se busca es extender una nueva corriente de pensamiento en donde se eliminen acciones como “el que no transa no avanza”.

¿Dónde se encuentra Andrés Manuel López Obrador?

El presidente de México realizó el pasado sábado una gira de trabajo por el norte de Sonora. En Puerto Peñasco, confirmó la información dada a conocer por Durazo el pasado 25 de junio, "La escuela es nuestra", que entrega recursos presupuestales directamente a las madres y padres de familia.

En Pitiquito, López Obrador inauguró el cuartel de la Guardia Nacional y finalmente en Nogales. Para este domingo 4 de julio, AMLO viajará a mineral del cobre con la presentación del Plan Integral de Atención a Cananea y concluirá su gira por Sonora con una visita a Hermosillo.

