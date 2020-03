AMLO afirma que hombres también podrán unirse al paro del 9 de marzo

El próximo lunes 9 de marzo se llevará a cabo el paro nacional #UnDíaSinMujeres, el cual contempla una suspensión de labores por parte de las féminas, sin embargo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que los hombres también podrán sumarse.

Durante su conferencia matutina, AMLO hizo un llamado a las mujeres para que el paro nacional se lleve a cabo de manera pacífica.

Asimismo, el mandatario afirmó que tanto hombres como mujeres tienen todo el derecho de no acudir a sus labores cotidianas el próximo 9 de marzo, siempre y cuando así lo deseen.

“Mujeres y hombres también, los que no quieran asistir ese día, que quieran participar pues también, es una cuestión de voluntad de cada quién”, recalcó AMLO desde Palacio Nacional.

AMLO hizo un llamado a los mexicanos, para que el paro nacional se lleve a cabo de manera pacífica y sin violencia de por medio.

“Que se opte por la violencia, la resistencia civil pacífica, cuando digo no violencia no estoy pensando en que haya represión, no vamos a utilizar la fuerza en nada”, detalló AMLO.