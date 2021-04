Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en 2006, luego de haberse consumado lo que calificó como “fraude electoral”, una parte de la población del país quería tomar las armas ante los resultados de la elección.

“Cuando la guerra sucia, cuando nos robaron la presidencia en el 2006, estaban los mensajes de radio, en televisión, que se iba a caer la bolsa, que iba a ver devaluación, que iba a ver fuga de capitales, todo eso que yo era un peligro para México”, sentenció AMLO.

13% de México quería tomar las armas en 2006: AMLO

“Tuvimos que hacer, entre otras cosas –para que vean el efecto de los medios, la perversión- tuvimos que hacer un plantón porque no queríamos la violencia. En ese entonces, se hizo una encuesta y estaban por tomar las armas, porque tomáramos las armas, como un 13% de la población en general”, agregó el presidente.

El jefe del Ejecutivo federal aseguró en La Mañanera que tan intensa era la guerra sucia difundida por los medios de comunicación que los reclamos por el plantón en la Ciudad de México llegaron hasta Baja California y Yucatán.

AMLO afirma que en 2006 un 13% de los mexicanos "quería tomar las armas".

“Pero fue tan fuerte la campaña en contra que iba yo a Yucatán o Baja California y me reclamaban, porque fueron momentos muy difíciles, mucho muy difíciles, de linchamiento político contra nosotros por esas campañas de guerra sucia”, señaló.

“En Baja California, en Yucatán me reclamaban por el plantón de acá. ¿Y a ustedes en qué se perjudicaron? ¿En que se perjudicó? No, era el efecto de la propaganda, el efecto que tiene la propaganda a nivel general”, resaltó AMLO.

Bajo ese contexto, el presidente López Obrador dijo que debido al fraude se desató la guerra contra el narcotráfico y que, si él hubiera llegado a la presidencia de México, eso no hubiera tenido lugar. “Ya después todos los que ayudaron en el fraude se quedaron callados y ya nos ofrecieron disculpa, porque el fraude desató la guerra que todavía estamos padeciendo”.

Finalmente, sentenció que “si nos hubiesen respetado el triunfo, nosotros no hubiésemos desatado la guerra, no me hubiese yo puesto uniforme militar y no hubiese yo ido a Apatzingán a declarar la guerra que nos convirtió en un país con muchos desaparecidos y fosas clandestinas”.

