AMLO afirma que el Fonden era como “un barril sin fondo” para políticos

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que el desaparecido Fondo de Desastres Naturales (Fonden) era “un barril sin fondo”, aprovechado por políticos, funcionarios y dirigentes de organizaciones para “hacer su agosto”.

Así lo declaró durante la entrega de apoyos para damnificados por el paso del huracán Grace en Veracruz, donde estuvo acompañado por el gobernador Cuitláhuac García y por integrantes de su gabinete.

“Antes pues se entregaban de manera desordenada los apoyos, había el famoso Fonden, que era como un barril sin fondo, aprovechaban los políticos, los funcionarios y los dirigentes de organizaciones sociales para hacer su agosto”, dijo AMLO para justificar la desaparición del Fonden, como mencionamos en La Verdad Noticias.

AMLO dice que es mejor entregar los apoyos de manera directa

El Jefe del Ejecutivo Federal ha entregado los apoyos para los afectados por el Huracán Grace/Foto: El País

López Obrador explicó que ahora se entregan los apoyos de manera directa para evitar lo que ocurrió con el Fondo. Durante este fin de semana se otorgaron a 45 mil familias una inversión de mil 586 millones de pesos, por medio de un censo que, destacó, se realizó en 40 días entre los afectados por el Huracán Grace.

Sin embargo, reconoció que existen algunas inconformidades en el censo, pero pidió a la población honestidad, nada de mentiras y nada de chanchullos. “Hay que atender a todos. Hay quienes dicen: ‘No fui censado, no me tomaron en cuenta’, hay que atenderlos”, expresó.

“También este método es muy apegado a la realidad y, si no hubo afectaciones, si no fueron damnificados, pues no se les puede apuntar”, explicó el presidente de México AMLO.

Obrador pide mejorar el censo de damnificados

El presidente espera que los censos ayuden para que los recursos lleguen a todos los afectados/Foto: Twitter

Posteriormente desde Acaxochitlán, Hidalgo, Obrador pidió a su gabinete perfeccionar el censo de damnificados por el desbordamiento del río Tula.

Esto, luego de la petición que le hizo el gobernador Omar Fayad, quien le solicitó una reunión para evaluar el daño ecológico, pues señaló que “tenemos un problema muy, muy serio”.

“Propongo que en unos 15 días tengamos esa reunión en Tula, que perfeccionen el censo, tomen nota, son 2 mil 899 afectados, que se vea qué tipo de apoyos vamos a proporcionar en vivienda, en enseres, lo que se requiera, y nos volvemos a encontrar en Tula para ver cómo vamos”, expresó AMLO.

