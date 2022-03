AMLO afirma que “México no es colonia de Rusia, ni de China, ni de EE.UU”

Luego de las declaraciones del Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre la necesidad de mantener contratos con empresas energéticas pese a la reforma eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que no está de acuerdo con él pero respeta su opinión.

Dicha declaración se dio durante la conferencia de prensa de este viernes 25 de marzo, donde el mandatario también señaló que México “no es colonia de Rusia, no de China, ni de Estados Unidos”, esto luego que el país norteamericano indica que la agencia de Inteligencia militar de la Federación Rusa tiene oficiales de inteligencia desplegados en México con el propósito de “influir”.

De acuerdo con Glen VanHerck, jefe de Comando Norte estadounidense, las fuerzas rusas quieren tener acceso a Estados Unidos por medio de México, por lo que temen que la “inestabilidad en la frontera y el crimen organizado” ayuden a que Rusia y China busquen acceso e influencia en el país norteamericano.

“Respeto mucho al Embajador Salazar, respeto su opinión, pero nosotros tenemos una postura y la vamos a defender, son los legisladores [mexicanos] los que van a decidir” indicó el mandatario mexicano.

México es un país libe y soberano

El presidente señaló que México es un país libre, soberano e independiente, por lo que respeta las ideas y opiniones de otras personas y naciones.

“Hay que mandarles telegramas avisándoles de que México no es colonia de ningún país extranjero, que México es un país libre, independiente, soberano. Nosotros no vamos a Moscú a espiar a nadie ni vamos a Pekín a espiar qué están haciendo en China ni vamos a Washington, ni siquiera a Los Ángeles. No nos metemos en eso” aseveró el mandatario en la conferencia de prensa de este 25 de marzo.

