AMLO afirma que México está preparado para enfrentar impacto de ataque ruso

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó este jueves que México está preparado para enfrentar los efectos económicos derivados de la operación militar de Rusia en Ucrania.

Durante su conferencia de prensa, el mandatario se pronunció ante los recientes bombardeos registrados en Ucrania y afirmó que el país tiene preparado un plan para evitar el aumento en los costos de energía eléctrica.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, También este 24 de febrero, el canciller Marcelo Ebrard dio a conocer que los embajadores mexicanos en Ucrania están a salvo tras los ataque registrados durante la madrugada por parte de las tropas rusas.

AMLO revela plan para enfrentar los efectos económicos

TENEMOS UN PLAN PARA EVITAR APAGONES: AMLO



Desde Palacio Nacional, López Obrador indicó: “Estamos nosotros, desde hace algún tiempo, preparados para que, si nos aumenta mucho el precio del gas de importación, podamos echar a andar todas las plantas de generación de energía eléctrica que no requieren gas”.

Asimismo, añadió que en caso del aumento en los costos de la energía eléctrica, “vamos a echar a andar a toda su capacidad las hidroeléctricas y otras medidas que estamos ya tomando. Estamos preparados para que no haya apagones, que no falte la luz y que no aumente el precio”.

En el caso del precio de las gasolinas, el presidente afirmó que hay un subsidio, por lo que señaló que “aunque aumente el precio” de importación, se buscará que el precio no se traslade a los consumidores.

Además, durante su presentación con los medios, afirmó que su posición es contraria a la guerra. “No queremos la guerra en ningún lado, en ninguna parte; no queremos que la gente sufra, no queremos que la población civil sea afectada. No queremos la confrontación bélica, esa es nuestra postura”, añadió el presidente de México.

¿Qué pasa entre Rusia y Ucrania?

El conflicto entre ambas naciones está generando un impacto mundial.

El conflicto entre Rusia y Ucrania aumentó en el 2014, cuando los rusos tomaron el control de Crimea, acrecentando la enemistad de ambas naciones. Durante la madrugada de este 24 de febrero, el presidente ruso, Vladímir Putin, lanzó una ofensiva militar contra Ucrania.

El objetivo, dijo, es "desmilitarizar y desnazificar" Ucrania y "proteger a las personas que han sido objeto de intimidación y genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años". Los bombardeos de Rusia contra Ucrania dejaron 40 soldados muertos. Esta situación ha provocado que el costo del barril de petróleo supere los 100 dólares.

