AMLO advierte a campesinos tras descontento por Presupuesto de Egresos 2020

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reveló durante la conferencia matutina en el Palacio Nacional que ahora el Presupuesto de Egresos de la Federación (OEF) 2020 ya no será en beneficio de unos pocos, por lo que advirtió a los campesinos que no regresarán estas practicas.

“s natural que haya oposición porque ya no hay entrega de presupuesto a organizaciones como se hacía antes, ya no hay partidas de moches que eran una vergüenza”, aseguró AMLO durante la conferencia matutina en el Salón Tesorería en el Palacio Nacional ubicado en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

La advertencia de López Obrador se da después de que campesinos adviertan al presidente de Mexico sobre la “furia” de su movimiento, afirmando que lo seguirán si es necesario a varios estados del país con tal de expresar su inconformidad en el Presupuesto 2020.

“Me recomendaron mis asesores y ciudadanos que si ganábamos ( en las elecciones del 1 de julio del 2018) todo fuera de manera directa porque si no, no llega o llega incompleto, entonces estoy haciéndoles caso; desde luego esto no les gusta y acerca de qué van a protestar a donde yo vaya, tienen todo su derecho”, aseguró el presidente de México.

Únete a nosotros en Instagram

PRESUPUESTO 2020: AMLO AGRADECE

Recordemos que el Presupuesto 2020 se aprobó tras 9 horas de discusión en una sede alterna, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) agradeció a los legisladores de la Cámara de Diputados por garantizar el bienestar a México en el 2020.

TE PUEDE INTERESAR: AMLO aseguró que el bienestar del pueblo está garantizado con el Presupuesto 2020

Un dato importante entre Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y los campesinos fue el cambio de sede de la Expo Santa Fe, para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (OEF) 2020, por “culpa” del plantón de las asociaciones en San Lázaro.