AMLO admitió perdida de 300 mil empleos por outsourcing en Diciembre

No se alcanzó la meta de empleos para 2021

Durante la conferencia matutina de este miércoles 05 de Enero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que su Gobierno sigue con serios problemas debido a la práctica del outsourcing, ya que tan solo en el mes de Diciembre de 2021 se tuvo una disminución de 300 mil empleos en el país.

En Palacio Nacional, AMLO dijo que muchas empresas siguen con la mala práctica de despedir a muchos trabajadores en fin de año para no tener que pagarles sus prestaciones de ley.

Dichas declaraciones del ejecutivo federal son un tanto contradictorias a las que expreso hace tan solo unos días el líder de los Senadores de Morena, ya que como te informamos en La Verdad Noticias, Ricardo Monreal aseguró que se le devolvió la dignidad a los trabajadores con las reformas a la Ley del Trabajo que precisamente estaban enfocadas en eliminar estas "tretas" de las empresas en contra de los empleados.

300 mil empleos menos en México: AMLO

Fue durante la conferencia que se transmite a través de su cuenta oficial de Twitter que López Obrador dijo, "No es preocupante en cuanto a que diciembre se cayó el empleo. Despiden a sus trabajadores en diciembre, claro es un despido formal, no real, solo para no pagarles sus prestaciones y los vuelven a contratar en Enero. Aún y cuando se modificó la ley y se está combatiendo el outsourcing, en diciembre tuvimos problemas".

Contradictoria a esta explicación, el mandatario aseveró que 2021 fue superado el nivel de los empleos que había antes de la emergencia sanitaria de Covid-19, "Esto es cuando llegamos, aquí 20 millones 613 mil empleos antes de la pandemia, se cayó a 19 millones 500 mil, esto fue la pandemia y luego en junio, julio empezó a subir", explicó.

Finalmente resaltó que en octubre del 2021 ya se esperaba llegar a 21 millones de empleos, pero al llegar a los 20 millones 933 mil se cae por diciembre con más de 300 mil.

¿Qué es el outsourcing en México?

El outsourcing es una modalidad de trabajo en donde las empresas tercerizan algunas de sus actividades a través de la subcontratación, aunque pueda parecer una definición incompleta, lo cierto es que la actividad principal que se desarrolla con el outsourcing es precisamente esa la de subcontratar.

Se supone que su uso en México ya no se encuentra permitido debido a la entrada en vigor de la Reforma a la Ley Federal del Trabajo que contempla dicha modalidad, sin embargo, como ya lo dio a conocer el propio mandatario federal, algunas empresas aún buscan los mecanismos para utilizar a su beneficio esta modalidad.

