AMLO admite que la inflación es más alta que con EPN y Calderón

Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido cómo AMLO, admitió que la inflación que se vive en su administración es la más alta registrada en los dos últimos sexenios cuándo estaba Peña Nieto y Calderón. Así mismo reveló que bajar la inflación será el desafío para su administración este 2022.

De acuerdo con la gráfica presentada por el funcionario en su conferencia de prensa, la inflación de noviembre de 2021 en el país fue de 7.38, siendo esta un récord comparada con las administraciones pasadas, pues el pico más alto para Peña Nieto fue de 6.77 % y la de Calderon de 6,53%.

“Esto es nuestro desafío: inflación. En los últimos tiempos se nos subió la inflación más que en lo más alto de Peña, que fue 6.77 por ciento, estamos en 7.37 por ciento y este es Calderón 6.53% lo más alto”, dijo.

Así mismo el mandatario reveló que el alza de la inflación en México es un fenómeno externo, por lo que espera que sea transitoria.

“Espero que sea transitorio, depende de muchos factores externos que se originaron con la pandemia, toda la afectación a la actividad productiva, los incremento de precio en alimentos, en el acero, en el transporte. También más demanda porque se inyectaron fondos sobre todo en EE.UU., más dinero circulante y menos oferta”, dijo.

AMLO aseguró que los salarios mínimos no se verán afectados

Por otro lado, el funcionario también dejó claro que el incremento en la inflación no afectará el incremento de salarios mínimos.

“Si damos a conocer que tenemos inflación y un comportamiento de precios en básicos, pues no estamos viendo que haya deterioro, no se ha comido la carestía el incremento al salario mínimo. Sí, desde luego que la inflación, la carestía afecta, pero como nunca en la historia reciente se había aumentado tanto el salario mínimo por eso no se lo ha comido”, dijo.

Cabe indicar que será hasta el próximo viernes 7 de enero que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) hará públicas las cifras oficiales respecto a la inflación correspondiente a diciembre de 2021.

¿Qué es la inflación en la economía?

La inflación presentó cifras récords en México

La inflación es un fenómeno que se observa en la economía de un país y está relacionado con el aumento desordenado de los precios de la mayor parte de los bienes y servicios que se comercian en sus mercados, por un periodo de tiempo prolongado. En esta ocasión fue el presidente AMLO quien admitió que la inflación es más alta que en los sexenios pasados.

