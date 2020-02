AMLO acusa de “oportunistas” a críticos de su gobierno con el caso Fátima

A raíz del feminicidio de Fátima Cecilia, una niña de apenas 7 años de edad, actores políticos criticaron la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, a lo que el mandatario federal los tachó de “oportunistas” al aprovecharse de las circunstancias, toda vez que “callaron durante el tiempo del régimen corrupto y de injusticias que vivió México”.

Uno de ellos, según mencionó López Obrador, es el ex secretario particular de Ernesto Zedillo, Liébano Sáenz.

“Hay mucho oportunismo, ‘zopilotean’ (…) Nada más recordarle a Liébano que cuando él estaba, la deuda privada la convirtieron en deuda pública y le costaron dos billones de pesos a México (…) de repente los que formaron parte del régimen represor, de corrupción, de pillaje, son ahora paladines de justicia”.

Pide AMLO no lucrar con el dolor las personas

El mandatario federal reconoció que “es normal que en una circunstancia de estás haya exigencia de justicia”, pero insistió en que “no debe de actuarse con oportunismo”, y pidió no lucrar con el dolor de las personas, en particular con el caso de Fátima.

“Es un asunto muy serio, no se puede utilizar el dolor de la gente, no se puede medrar. El antiguo régimen nos debe una explicación y no lo hacen como si no hubiera sucedido nada, como si todo esto que está pasando hubiera surgido de la nada, de repente surgió, desde que llegó Andrés Manuel se agravaron todos los males, él es el culpable”, acusó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que no está evadiendo su responsabilidad, “pero quiero que seamos lo más objetivos posibles, que actuemos con integridad y se hable con la verdad, y no aprovechar estas circunstancias”.

Agregó que “es una especie enajenación, o sea, cómo vamos a utilizar el dolor humano para expresar nuestras fobias políticas, no es así, de todas maneras libertad completa y absoluta”.

Finalmente, el mandatario federal reiteró que su gobierno va a respetar siempre el derecho a disentir y el “sagrado” derecho a la manifestación, pero también defenderá su postura, pues “ni modo que nos vamos a quedar callados”.

