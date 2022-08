AMLO acusa a Canal Once y Canal 22, asegura que lo atacan y “hasta mienten”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido como AMLO, reiteró que hay una “campaña constante” en su contra orquestada por la radio de la televisión y en esta ocasión acusó a los medios públicos Canal Once y Canal 22, señalando que ellos también lo atacan y “hasta mienten”.

Sin embargo, pese a los ataques que se han lanzado en su contra el mandatario aseguró en su conferencia de prensa de este viernes 5 de agosto que se siente feliz porque en el país existe la libertad de expresión.

“Y me da mucho gusto que en el Canal 22, en el Once, todos en contra. Y son canales públicos y ahí están nuestros adversarios; analistas, conservadores que no están de acuerdo con la transformación, y enojadas y hasta mienten”, señaló.

AMLO reprochó que se compartieran una foto falsa de él con Salinas

Por otra parte, reprochó que el analista José Antoni Crespo fuera “capaz de sacar una foto falsa donde estoy con Salinas”, esto luego que en redes sociales empezar a circular una fotografía editada donde supuestamente aparece el presidente a lado de Salinas cuándo eran jóvenes.

“Y creo que (Crespo) es comentarista del Once ¿O no? Porque debería de seguir ahí. Nadie debe ser censurado, nadie; libertad absoluta, completa”, indicó el presidente después de la fotografía compartida.

El mandatario indicó que los ataques en su contra ocurren a diario, pero que “aguantamos por la gente”. Esta no sería la primera vez que el presidente defiende la libertad de expresión, pues apenas en julio indicó que a él “cualquiera lo insulta y no pasa nada”.

¿Cuándo sale Andrés Manuel López Obrador de la presidencia?

El mandato del presidente finaliza en 2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador tomó posesión el 1 de julio de 2018 y debido a que en México los períodos presidenciales son de 6 años, entonces el presidente AMLO deberá permanecer en su puesto hasta que termine su mandato en el 2024, especialmente después que recibió el apoyo de la ciudadanía en la consulta de Revocación de Mandato.

