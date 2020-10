AMLO acusa COMPLOT de empresas; no permiten adquirir medicamentos contra cáncer

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, acusó a empresas abastecedoras de medicamento contra el cáncer de realizar un complot contra su administración.

En la conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional, el mandatario mexicano afirmó que tiene indicios de que estas empresas bloquean a su administración para no contar con los medicamentos “no solo en México, sino en el extranjero, son las mismas empresas de aquí”.

“Estamos buscando solucionar en definitiva el abasto de medicamentos para niños y niñas con cáncer, ha habido mucho sabotaje por parte de las empresas que abastecen los medicamentos al gobierno, estamos hablando de intereses creados, se les compraban a estas empresas, a 10, como 70 mil millones de pesos”.

Empresas abastecedoras de medicamentos contra el cáncer hacen complot

AMLO expone a empresas extranjeras

Vendían al doble o al triple el valor de las medicinas, no abastecen, se robaban el dinero, por eso no había abasto en los hospitales y estaban completamente articuladas al gobierno, no había frontera entre funcionarios y empresarios encargados de la venta de medicamentos”

“Se tomó la decisión de comprar los medicamentos de forma transparente, se le pidió a la ONU para que ellos sean los que compren los medicamentos en las mejores condiciones. Ha habido una campaña fortísima de estas empresas y han utilizado el desabasto de medicamentos que se ha dado por falta de estos productos en el mercado lo que tiene que ver con los niñas y niñas con cáncer”, expresó.

En La Verdad Noticias de hemos informado que AMLO mencionó que hay campañas en medios de comunicación por parte de estas empresas para atacar al Gobierno de México con la cuestión del desabasto de medicamentos.

“Es una campaña permanente de ataque sal gobierno, muy difundida en los medios de comunicación. hasta los periódicos tenían que ver con la venta de medicamentos. Están muy molestos porque se acabó con la robadera”, recalcó.

"Estamos buscando resolver en definitiva el problema, sentimos que hay bloqueos, hay tentáculos en muchas partes porque son monopolios trasnacionales”, aseveró.

Sobre el robo de 37 mil medicamentos oncológicos ocurrido en la alcaldía Iztapalapa, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que ya se tiene avanzada la investigación, de la cual se darán a conocer próximamente los resultados.

“Acerca del robo de estos medicamentos se tiene avanzada la investigación y pronto vamos a tener resultados. No van a poder con el propósito que tenemos, la firme convicción de limpiar de corrupción al país”, subrayó.