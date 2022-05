AMLO acude a la refinería Dos Bocas para conmemorar el Día del Trabajo

Cientos de empleados estuvieron presentes en el evento/Foto: Twitter

El mandatario federal mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), encabezó durante este domingo 1 de mayo, la ceremonia del Día del Trabajo desde la refinería Dos Bocas “Olmeca” en el estado de Tabasco; esta obra debe ser inaugurada el próximo 2 de julio.

Pese a que es un día de descanso obligatorio, cientos de obreros uniformados fueron convocados al acto con la promesa que se les pagará doble por ser domingo y día festivo. Los trabajadores de color naranja de la empresa ICA y los de color blanco de Pemex ovacionaron a López Obrador a su llegada al evento en la refinería.

En el evento, el presidente AMLO dijo a los trabajadores que no piensen que no se toman en cuenta, ya que, "ustedes son fundamentales en la construcción de esta obra, que es un ejemplo a nivel mundial, porque no se haría una refinería en ningún lugar del mundo con nueve mil millones de dólares, ni en tres años y medio ni con la calidad de esta refinería, es un ejemplo", señaló.

AMLO se compromete a seguir mejorando condiciones laborales

Asimismo, el mandatario refrendó su compromiso de "ir trabajando juntos, vamos a seguir procurando que haya justicia, que aumenten los salarios, que haya prestaciones, seguridad social, no son palabras, son hechos", aseguró AMLO.

Con la futura inauguración de la Refinería de Dos Bocas, el mandatario afirmó que México va a procesar toda la materia prima y en 2023 "vamos a dejar de comprar la gasolina en el extranjero, vamos a ser autosuficientes".

Otras autoridades acompañaron a López Obrador

A la conmemoración del Día del Trabajo asistieron el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Lujan, la secretaría de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, y líderes sindicales.

Al término del evento, AMLO se dirigirá al Aeropuerto Internacional de Villahermosa, donde tomará un vuelo comercial de regreso al a la Ciudad de México.

