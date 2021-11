AMLO aconseja a Monreal seguir las reglas para elegir al candidato de Morena

El mandatario federal Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le aconsejó al senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, apegarse a las reglas de su partido para elegir al candidato presidencial de 2024. Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, el presidente ha dicho que su sucesor va a ser seleccionado por medio de encuestas.

“Ya no es de conciliación, hay que apegarse a las reglas, si el estatuto de un partido habla de que se pueden utilizar como procedimiento para elegir candidato las encuestas, pues hay que respetar, ni modo que se va a modificar lo que ya está aprobado”, declaró López Obrador.

Durante el fin de semana pasado, el también coordinador de Morena en la Cámara Alta aseveró que no confía en las encuestas que ha hecho el partido porque ha sido víctima de ellas. Mucho antes de esas declaraciones, Ricardo Monreal afirmó que le ganaría la candidatura a Sheinbaum y Ebrard.

Monreal considera que “no hay transparencia” en las encuestas de Morena

El senador considera que las encuestas no son un método confiable/Foto: La Otra Opinión

Durante una visita a las universidades Autónoma de Nuevo León y la de Monterrey, Monreal declaró porqué no confía en las encuestas de Morena: “No confío en las encuestas porque he sido víctima de ellas. Cuando no hay transparencia ni método, incluso en quien las hace, no confío”, explicó.

“Para mí, la encuesta es un método desgastado, desconfiable. Respeto lo que dice el Presidente de la República; no voy a confrontarme con él, ni con la historia. El Presidente es historia”, aseveró el senador.

El pasado 15 de noviembre al acudir al informe del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat el senador Ricardo Monreal señaló que establecer reglas claras y un mecanismo confiable y transparente para la selección de candidatos, es la “prueba de fuego” de Morena para el proceso electoral del siguiente año, en el que se renovarán seis gubernaturas.

AMLO asegura que no se va a modificar el proceso de elección

Obrador considera que se debe acatar lo que ya se ha establecido para elegir al próximo candidato de 2024/Foto: El Sol de México

En su conferencia de prensa, en las instalaciones de la 28 Zona Militar, el presidente AMLO dijo que respetará al candidato de Morena elegido, y señaló que no se va a modificar lo que ya está aprobado.

“Entonces si no modifican el estatuto me voy, no creo yo, no creo que lo haya dicho, o si lo dijo no lo doy por bueno”, declaró el mandatario federal. Por lo tanto, el presidente AMLO ha pedido a Monreal y al resto de los aspirantes, que respeten el proceso de encuestas que se hará para elegir al próximo candidato presidencial morenista.

