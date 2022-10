AMLO aclara que ley de cuentas bancarias abandonadas no fue enviada por Gobierno

El Gobierno Federal no tiene necesidad de estar bolseando a la gente, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al referirse a la iniciativa aprobada anteayer en la Cámara de Diputados para confiscar los recursos de cuentas bancarias abandonadas o no reclamadas y canalizarlos al rubro de seguridad.

Desde Palacio Nacional, el primer mandatario aclaró que esta iniciativa no fue enviada por el Ejecutivo federal y no hay ninguna intención de confiscar bienes.

Pese a presumir que México cuenta con finanzas sanas, pues se tiene disponible un billón de pesos, pidió a los legisladores que mejor estor recursos confiscados sean destinados por completo a programas del Gobierno Federal.

“Tenemos finanzas públicas sanas, no es para presumir, pero tenemos hoy medio billón de pesos. No es que estemos desesperados, no, cuando no hay corrupción el presupuesto rinde, alcanza, no hay que estar bolseando, como antes, aumentar impuestos, endeudando al país”.

Por su parte, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, destacó que el espíritu de esta ley es poder utilizar dinero que se confisca o se congela a cuentas del crimen organizado para ser destinados a una utilidad social.

“Se modifica un artículo, el 61, que tiene que ver con cuentas que después de un tiempo no son reclamadas y que los bancos reclaman como suyas”, explicó.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram