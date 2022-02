AMLO aclara la “pausa” con España, es un tiempo para serenar la relación

El 9 de febrero el Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador habló sobre un distanciamiento con la España, ante esto se generaron muchas especulaciones, por ello, en su mañanera AMLO aclara la “pausa” con España.

Durante la rueda de prensa López Obrador dijo que no se trata de una ruptura, sino de un tiempo para “serenar la relación”.

Y es que tras su dicho, incluso España, confundida con “pausa” de AMLO, pide una aclaración al respecto.

AMLO aclara la “pausa” con España

“No hablé de ruptura. ¡No! Vamos a serenar la relación”, dijo AMLO.

El 10 de febrero, un día después de mencionar que México debería darse un tiempo con España, el mandatario mexicano señaló que México tiene relaciones íntimas con el gobierno de España, “pero en los últimos tiempos del periodo neoliberal, empresas abusaron de nuestro país y de nuestro pueblo”.

“Lo que dije ayer es que, por el bien de nuestros pueblos, vamos a tener una pausa. No hablé de ruptura. ¡No! Vamos a serenar la relación, que no se esté pensando de que se va saquear a México impunemente, eso ya pasó; deberían hasta ofrecer disculpas, no lo han hecho, no importa, pero vamos a entrar a una etapa nueva”, dijo.

Y es que inclusive el PAN acusó de soberbio a AMLO por querer pausar relaciones con España, por lo que la tensión fue evidente.

¿Qué dijo AMLO de España?

AMLO aclara la “pausa” con España y asegura que no es xenofobia.

AMLO dijo que su gobierno es muy respetuoso del pueblo español; sin embargo, acusó que durante el periodo neoliberal empresas españolas, apoyadas por el poder político de ambos países, abusaron de México y su pueblo.

“Nos vieron como tierra de conquista, eso fue lo que dije ayer, al grado de que cada sexenio había una empresa favorita de España”, AMLO.

Además que AMLO aclara la “pausa” con España, aprovechó para señalar que no se trata de xenofobia, sino de tener que “respetarnos y lo mismo en el manejo político” e informar sobre la situación a los pueblos de ambos países.

