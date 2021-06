AMLO aclara: El ritmo de vacunación bajó porque hay menos dosis de vacunas

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aclaró durante la conferencia matutina de este viernes que el motivo de la baja en el ritmo de la aplicación de vacunas ha sido debido a que no hay suficientes dosis por un retraso en la entrega del biológico por parte de las empresas encargadas de su distribución.

No obstante, el mandatario de México dijo que la baja en las inoculaciones no está relacionada con el periodo electoral. Justo unos días antes de que fueran las elecciones el 6 de junio, Obrador informó que se habían realizado más de un millón de vacunaciones en el país; pero hasta ahora, no se ha vuelto a superar esa cifra, y por el contrario, ha disminuido.

“Bajó el ritmo de llegada de vacunas. Hay disponibilidad, pero también podemos probar que han llegado menos vacunas. (...) Eso nos ha bajado el número de personas vacunadas”, aseguró el presidente Andrés Manuel en Palacio Nacional.

Sigue la jornada de vacunación contra COVID-19

Las mayoría de las personas mayores a 40 años y mujeres embarazadas, ya se han vacunado en México/Foto: Alto Nivel

AMLO aseveró que la jornada de vacunación contra COVID-19 va a seguir, y que su gobierno ya está resolviendo el tema de los retrasos de las dosis. Puesto que el presidente dijo que ahora se han incrementado los casos debido a los cambios de clima, como las lluvias y el frío.

De igual manera, informó que continuar con el proceso de vacunación es uno de los tres puntos claves que están siguiendo; además de no desmontar en su totalidad los hospitales COVID-19 y tener un plan de tratamientos, ya que se tiene más conocimiento de cuales son más efectivos.

Como te hemos relatado en La Verdad Noticias, López Obrador espera que la vacunación en México termine en octubre de este año, o que por lo menos para esa fecha, toda la población tenga aunque sea una dosis.

AMLO: Baja California ya vacunará a personas de más de 18 años

Desde el jueves 17 de junio, Baja California inició con la vacunación a toda la población mayor de 18 años que se haya registrado/Foto: el Universal

Baja California es el primer estado de la república mexicana que va a inocular a personas de más de 18 años, con el objetivo de poder abrir sus fronteras con Estados Unidos, así lo reveló Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), durante la mañanera de AMLO el jueves 17 de junio.

Se han instalado 16 centros de vacunación en los seis municipios de Baja California, en donde se aplicarán el primer millón 350 mil vacunas de Johnson & Johnson, que han sido donadas por Estados Unidos.

Se espera que en 10 días se logre vacunar a toda la población adulta de esa región, por lo que se tiene una meta de aplicar por día entre 126 mil y 162 mil vacunas.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.