AMLO a jueces: se terminará la práctica de liberar a delincuentes

Desde Lagos de Moreno, Jalisco, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un “mensaje respetuoso” a los jueces y magistrados del país para que dejen de liberar a presuntos delincuentes usando como argumento la “excusa” de que una investigación ministerial está mal integrada.

Se cae en actos de corrupción, aseguró AMLO

López Obrador aseguró que esa práctica ocurre tanto a nivel federal como local y equivale a un acto de corrupción, por lo que deben dejar de hacerlo. No obstante, aseguró que este no es una amenaza, ni siquiera una advertencia, pues es respetuoso de la Constitución y de la división de poderes, pero a pesar de ello, no dejará de señalar aquello que considera que está mal.

“Se va a terminar también la corrupción en los juzgados, en los tribunales”, sentenció.

Y agregó que “tenemos que denunciar todos los actos de corrupción. Se va a acabar esa práctica de que se detiene (a un delincuente) y a los dos, tres días, cinco días, 10 días, sale de la cárcel, y hasta riéndose, porque lo soltó un juez del Poder Judicial, sea local o federal”.

“Siempre la misma excusa, el mismo pretexto, la misma mañosería, de que estaba mal integrada la averiguación (...) y eso da pie a que lo dejen en libertad. Eso es corrupción, hay que llamarlo por su nombre”, insistió.

El presidente abundó en que muchas veces los criminales tienen sus abogados que a su vez conocen a los jueces que haces todo lo posible para dictarles su libertad, “ya deben de pensar los que se dedican a actos delictivos que no hay ninguna posibilidad de tener influencias en el Gobierno.

"Que se escuche bien y se escuche fuerte, a los cuatro vientos, no se permite a la impunidad. Nada de que se detuvo a miembros de una banda famosa pero ahí están los despachos de abogados y las influencias, y salen sin ningún problema”, agregó Andrés Manuel.

Juez deja en libertad a ‘El Lunares’

Tales declaraciones la dijo López Obrador en torno al caso de Óscar Andrés Flores Ramírez, alias ‘El Lunares’, presunto líder de La Unión Tepito, quien ha sido puesto en libertad y detenido en tres ocasiones por autoridades de la Ciudad de México, bajo el argumento de que no se podía acreditar el delito de secuestro del que se le acusaba.

Las palabras del jefe del Poder Ejecutivo federal también se dan la misma semana en la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentó su propuesta de reforma al Poder Judicial, que incluye medidas para profesionalizar a los juzgadores del país y evitar casos de corrupción y nepotismo.

Con información de Expansión Política

