AMLO a favor de que Semar controle puertos para frenar el tráfico de drogas

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, dio a conocer que está de acuerdo en que la Secretaría de Marina (Semar) tome el control de los puertos de México con el objetivo de frenar el trafico de drogas y contrabando de productos.

En la conferencia de prensa en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, AMLO afirmó que la propuesta presentada por Morena en la Cámara de Diputados no significa una afectación al trabajo de la Marina Mercante.

“Consideramos que debemos de tener control de los puertos por la importancia estratégica que tienen y le tenemos confianza a la Secretaría de Marina; esto no significa que la marina mercante pierda empleos”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la conferencia realizada en el Palacio Nacional ubicado en el Zócalo de la CDMX.

AMLO, quien cumplió 66 años el 13 de noviembre, explicó que la iniciativa de Morena pretende la Semar controle los puertos de México para evitar el contrabando, corrupción, trafico de drogas y otros crímenes que se cometen.

“¿Por qué se descompuso tanto Colima? No había control, sigue habiendo problemas en los puertos; vamos a poner orden. Qué le digo a los marinos mercantes, que no hay ningún problema y que no olviden que la Secretaría de Marina tiene escuelas también de Marina Mercante, no todo son escuelas navales militares”, explicó AMLO después de revelar que es exagerado las opiniones de que los puertos se van a militarizar si la Semar toma el control.

PROPUESTA DE MORENA

La propuesta realizada por la bancada de Morena en la Cámara de Diputados busca quitarle a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) poder en los puertos y dejar a cargo a la Secretaría de Marina (Semar), acción que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aprueba debido a la corrupción que existe en los puertos de México.