AMLO a Alianza Federalista: no les daré más dinero

AMLO a gobernadores: no les daré más dinero

Luego de que los gobernadores de la llamada Alianza Federalista amagaran con romper el pacto federal para obtener más recursos para sus estados, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) advirtió que el discurso de los mandatarios es engañoso, pues aseguró que su gobierno ni les debe nada ni les tiene por qué entregar mas fondos del presupuesto de la Federación.

En su rutinaria rueda de prensa mañanera, AMLO se refirió al discurso de diez gobernadores estatales, entre ellos el de Jalisco Enrique Alfaro, y de Chihuahua, Javier Corral, que amenazan con retirarse del pacto fiscal.

"Aclarar, para que no vayan a andar diciendo que no les entregamos recursos: no les debemos nada. Se entregan todos los recursos que por ley les corresponde. Y si tienen pruebas de que no se les han entregado los recursos, que las muestren", dijo AMLO.

Y también deslizó: "Podría decir que hasta nos deben porque muchos estados no han pagado impuestos. Pero no se trata de cobrarles, es aclarar".

No se debe nada a la Alianza Federalista: AMLO

No obstante con tal mensaje duro hacia la Alianza Federalista, en la misma mañanera AMLO también lanzó una advertencia durísima, al decir que más allá del presupuesto que se entrega por ley a las entidades, no habrá más recursos de la Federación y ahí va el reproche de haberse opuesto a que sus programas sociales se volvieran ley, tal como terminó ocurriendo.>

"¿Cómo les vamos a entregar lo que corresponde al gobierno federal a los estados si muchos de estos estados están gobernados por quienes no aprobaron que se dieran pensiones a los adultos mayores a niños y niñas con discapacidad, becas a familias de escasos recursos, atención médica y medicamentos gratuitos? (...) No vamos a entregar recursos a los que siempre han medrado, a los que siempre se han aprovechado del presupuesto público. Esos recursos ahora se entregan de manera directa", expresó el presidente.

Agregó que ve bien que se realice una consulta en estas diez entidades de la Alianza Federalista, pero afirma que es un engaño hacerlo bajo el argumento de que la 4T no está dando recursos a los gobiernos opositores.