AMLO: Ya perdoné a Felipe Calderón por robarme la Presidencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que exista una persecución política contra el exmandatario federal Felipe Calderón, pues aseguró que ya lo perdonó a pesar de que le robó la presidencia en las elecciones del 2006.

“Me robó la presidencia, pero no lo odio”: AMLO

“Yo ya lo perdoné, él me robó la presidencia, yo no lo odio”, afirmó AMLO.

Lo anterior durante su tradicional conferencia de prensa que realizó este viernes en la Octava Región Naval, en el puerto de Acapulco, donde recalcó que él y su gobierno no será “tapadera” de nadie, pero en este momento quien puede realizar una investigación sobre Calderón es el juez de Nueva York, Estados Unidos que lleva el caso de Genero García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.

“Yo no puedo ser cómplice, no puedo ser tapadera de nadie. Está enojado el expresidente Calderón, perdón, pero no es conmigo. Dice que hay persecución política, nada de eso, yo ya lo perdone, nos robó la Presidencia y lo sabe. Pero yo no odio.

AMLO: Ya perdoné a Felipe Calderón por robarme la Presidencia

“No es conmigo es con el juez de Estados Unidos que está investigando el caso de García Luna que fue su secretario de Seguridad Pública ni modo que yo vaya a decirle al juez de los sonidos ya no investigues, exonera a García Luna. Eso no lo puedo hacer, obviamente no me corresponde, es un asunto del gobierno estadounidense”, recalcó López Obrador.

El titular del Ejecutivo dijo que “ayudaría mucho” una potencial declaración de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto derivado de las acusaciones de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) pero insistió que es un caso fuera de su injerencia.

Te puede interesar: Felipe Calderón acusa persecución política gracias al crecimiento de México Libre

Conferencia de prensa matutina, desde Acapulco, Guerrero. https://t.co/V6x231auLj — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 14, 2020

Indicó que para juzgar a los expresidentes realizaría una consulta ciudadana, “porque van a pensar que soy yo quien los quiere meter a la cárcel”, finalizó Andrés Manuel.