AMLO: Vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca llegaría a finales de febrero

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que las primeras vacunas contra Covid-19 que desarrolla AstraZeneca y la universidad Oxford podrían llegar a México a finales de febrero, es decir, que se adelantaría una semana para continuar con la inmunización de los mexicanos.

Vacuna de AstraZeneca llegaría antes

Durante la conferencia matutina de este viernes, el jefe del Ejecutivo destacó que México encabeza en la región la aplicación de la vacuna contra Covid-19, al vacunar a 58 mil personas con la primera dosis del biológico de Pfizer, y resaltó que hay buenos resultados en los estudios de los antígenos elaborados por laboratorios de Rusia y China.

“Todo va a depender que tengamos disponibilidad, la organización para la aplicación ya la tenemos hecha, lo más pronto posible vamos a estar vacunando al mayor número de personas”, aclaró.

López Obrador insistió en que ya se definieron las prioridades, por lo que los primeros en recibir la vacuna son el personal médico de los casi mil hospitales COVID.

“Hago un llamado a todos los médicos a que esperemos nuestro turno si no estamos atendiendo pacientes COVID, así de claro. No porque soy médico ya me tienen que vacunar, no; o soy directivo del Seguro Social, del Issste y me tienen que vacunar, no; soy líder sindical de los médicos y me tienen que vacunar, no.

“Primero a los que trabajan en los hospitales COVID; todos los demás, incluido el presidente de la Republica, hasta que le toque”, recalcó el presidente.

Luego del personal médico seguirán los adultos mayores, con ello se prevé reducir la mortalidad de Covid-19 hasta en un 80 por ciento.

“Entonces, si no nos corresponde, pensemos en que si le damos preferencia a los adultos mayores vamos a salvar vidas y, en tanto, vamos a cuidarnos, vamos a seguirnos cuidando con la sana distancia, con todo lo que ya sabemos que se tiene qué hacer, en tanto nos toque la vacuna”, recalcó AMLO.

