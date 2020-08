AMLO: Tras captura de El Marro, Guanajuato dejó el primer lugar en homicidios

Con la detención de José Antonio Yépez Ortiz, alias ‘El Marro’, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), Guanajuato dejó de ser la entidad número uno en homicidios y violencia, aseguró este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Guanajuato deja primer lugar en homicidios

Durante su tradicional conferencia matutina que este día realizó en Acapulco, Guerrero, el titular del Ejecutivo federal apuntó que en el bajío también se registra una baja en el número de reportes de robos al transporte terrestre y trenes, sin embargo, insistió que este delito y los homicidios no han desaparecido de la entidad, únicamente a habido una disminución notable en las últimas dos semanas.

“A partir de la detención del jefe de cártel de Santa Rosa de Lima se ha observado una disminución de homicidios, no han desaparecido, pero sí ya no está en primer lugar Guanajuato. En estos últimos 15 días no está apareciendo como antes en primer lugar, no quiere decir que se haya resuelto el problema”, indicó López Obrador.

La semana pasada, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, señaló que se ha registrado una reducción del 50 por ciento de los homicidios dolosos en Guanajuato tras la detención de ‘El Marro’.

“... a partir de este evento, hay una baja sensible en los homicidios dolosos en Guanajuato, alrededor del 50 por ciento. Estamos hablando de cuatro días, pero esto no es necesariamente indicativo de la situación en el estado, pero es alentador registrar cualquier dato de homicidios a la baja”, dijo en aquella ocasión.

La captura de ‘El Marro’

José Antonio "N", alias ‘El Marro’, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima fue detenido tras un operativo implementado por fuerzas federales y estatales durante la madrugada del 2 de agosto.

“Quiero informarles que esta madrugada en un operativo conjunto entre Fuerzas Estatales y Federales fue detenido el principal líder de un grupo criminal que operaba en la región Laja-Bajío del Estado de Guanajuato”, informó a través de sus redes sociales el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.