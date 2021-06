AMLO: Silvano Aureoles, aunque lleve pruebas no lo recibirá

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer que a pesar de que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, acudió a Palacio Nacional a las 7:00 horas, tiempo en que comienza la mañanera, no lo recibirá, pues no le corresponde, esto a pesar de que fue él quien lo retó a presentar pruebas sobre supuestos vínculos con el narcotráfico que ayudan a que Morena ganara en las elecciones recientes.

En La Verdad Noticias te revelamos que Silvano Aureoles, asistió muy temprano con pruebas en mano para mostrar al Presidente de México la verdad de sus argumentos sobre la corrupción que hay en Morena y sus lazos con el narcotráfico; sin embargo, el mandatario no quiso recibirlo.

AMLO, quien dijo que no hay vacunación secreta contra COVID-19 para altos funcionarios, rechazó la idea de recibir al gobernador michoacano, pues señaló que para ese tipo de asuntos está el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral (INE), ¡conoce más detalles!

AMLO quiere cuidar la investidura presidencial

AMLO aseguró que no recibió a Silvano Aureoles porque no le corresponde, pues no es la autoridad que debe tomar el caso, para ello está el Tribunal Electoral, el INE o en todo caso la Fiscalía, esto si fuera un ilícito, y argumentó que la presencia del gobernador se debe a que quiere:



“...aprovechar que están ustedes y no es poca cosa la mañanera.”

AMLO hoy

AMLO aseguró por medio de su cuenta oficial en Twitter que este 29 de junio de 2021 se hablaría en su mañanera sobre el avance del Plan Nacional de Vacunación contra COVID19, y señaló:

“...se atenderá a todos los grupos de la población.”

