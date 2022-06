AMLO: “Si quieren agarrarnos de ‘piñata’ en Estados Unidos, habrá respuesta”

En el marco de las próximas elecciones en Estados Unidos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) advirtió a los participantes, entre ellos a Donald Trump, que “si quieren agarrarnos de piñata, va a haber respuesta”.

López Obrador indicó que debido a las elecciones en el país vecino, hay candidatos que están aprovechando para hablar en contra de México, por lo que les advirtió que no se quedará callado.

“Cada vez voy a ser más claro: quien esté en contra de migrantes no va a contar con nuestro apoyo y quien practique la xenofobia, no cuenta con nuestro apoyo, el clasista no cuenta con nuestro apoyo ni mucho menos el que maltrate a un mexicano”, indicó el presidente en su conferenecia de prensa de este 7 de junio.

Lamentó que haya muchos candidatos en contra de los migrantes

El presidente advirtió que no se quedará callado

El presidente criticó que haya muchos representantes tanto del Partido Republicano, como del Demócrata que se han pronunciado en contra de los migrantes, tal como lo ha hecho el senador demócrata de ascendencia cubana, Robert Bob Menéndez.

El mandatario fue cuestionado sobre si esta misma actitud mantendrá contra el expresidente de EE.UU. Donald Trump, a lo que él respondió que “en su momento lo vamos a ver”. Además recordó que cuando el magnate estuvo en el poder ambas naciones tenían un trato respetuoso y por eso no se construyó el muro fronterizo.

“Tuve un trato respetuoso con Trump y, por ejemplo, sin que lo habláramos de manera directa, él sabía que no iba a tocar el tema del muro mientras mantuviésemos relación y no lo tocó y fue una de las condiciones, no condiciones sino razonamiento, cuando fui a la Casa Blanca para firmar el T-MEC”, dijo.

¿Cuánto lleva gobernando AMLO?

El mandato del López Obrador finaliza en 2024

El presidente AMLO tomó posesión del cargo el 1 de diciembre del 2018, tras ganar las elecciones presidenciales del 1 de julio del mismo año, por lo que lleva gobernando 3 años y medio. Ahora tras recibir el apoyo de la ciudadanía en la consulta de Revocación de Mandato, el presidente deberá permanecer en el poder hasta que se termine su mandato, es decir hasta el 2024.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!