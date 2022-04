AMLO: Revocación podría ser vinculatoria hasta con el 20% de participación

Dijo que el 40 por ciento de participación "es muy alto"

Durante la conferencia matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, adelantó que planteará en su próxima propuesta de Reforma Electoral modificar el porcentaje de participación ciudadana para que la consulta de Revocación de Mandato pueda llegar a ser vinculatoria.

“Con la reforma electoral se van a considerar algunos aspectos para facilitar el que pueda ser vinculatoria (la Revocación de Mandato). Pensamos que es muy alto lo del 40 por ciento de participación, ahora participó mucha gente, pero no pasó del 18 por ciento, 17 por ciento”, expresó.

Dichas declaraciones se dan luego de que como te informamos en La Verdad Noticias, el INE a través de su conteó rápido confirmará que la participación ciudadana durante la consulta no alcanzó ni el 19 por ciento del padrón electoral total del país.

"Sí podría reducirse a que no sea el 40 por ciento": AMLO.

Fue en la "mañanera" que se transmite a través del canal de You Tube de presidencia que López Obrador dijo "Entonces, sí podría reducirse a que no sea el 40 por ciento, a que sea el 30 y si se puede, el 20 por ciento, eso sería lo mejor. Si no es posible el reducir el porcentaje de participación para que sea vinculatoria la consulta, quedaría también a voluntad del presidente, sea hombre o sea mujer".

En el mismo sentido, el mandatario mexicano enfatizó que en el momento actual “es muy difícil, no se puede gobernar sin el respaldo de los ciudadanos”.

“Por eso es más cercana a la democracia, la democracia participativa o es más cercana al ideal democrático. Porque si es democracia representativa, me eligieron por seis años y haga lo que haga no me pueden quitar, porque así está en la Constitución y así está en la ley”, finalizó.

¿Qué es la consulta de Revocación de Mandato?

La consulta de Revocación de Mandato realizada por primera vez en la historia de México este pasado domingo 10 de abril tuvo la finalidad de funcionar como una herramienta democrática para que la ciudadanía pudiera calificar el desempeño del ejecutivo federal y decidir sí continuaba en el cargo o se retiraba.

Pero para cumplir con una validez oficial, es decir, para que fuese vinculatoria tendría que haber llegado al 40 por ciento de participación del padrón electoral total del país situación qe no se dió ya que los números del órgano electoral arrojan una participación cercana al 18 por ciento.

A pesar de ello, de ese porcentaje tan reducido, el 90 por ciento de los participantes favorecieron al presidente López Obrador son su voto para que siga en el cargo.

