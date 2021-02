El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, le comunicó que su política migratoria llevará tiempo para concretarse, por esta razón exhortó a las migrantes no dejarse engañar por los traficantes de personas, ya que su integridad corre peligro.

Los migrantes todavía no serán regularizados en EU

Durante la conferencia matutina de este jueves, el jefe del Ejecutivo destacó que los migrantes no solo podrían ser deportados de Estados Unidos, sino que al cruzar por México, principalmente por el estado de Tamaulipas, su vida también estaría en peligro, debido a los constantes enfrentamientos de cárteles.

AMLO: Regulación migratoria en EU llevará tiempo, “no se dejen engañar”

“Hacer un llamado a nuestros hermanos migrantes centroamericanos, porque los traficantes de personas, los llamados polleros, engañan mucho. Ahora que hay una política migratoria que va a regularizar la situación de los migrantes en Estados Unidos, se piensa que ya están las puertas abiertas y de inmediato el gobierno del presidente Biden va a regularizar a todos los migrantes.

“El mismo presidente Biden me ha informado que les va a llevar un tiempo, el definir su política migratoria, el ordenar la política migratoria. Entonces no es que ya todos pueden ir a Estados Unidos y van a ser regularizados, que todavía no hay una definición en lo concreto, que es un lineamiento de política todavía”, recalcó López Obrador.

El presidente reiteró que la frontera norte es peligrosa tanto para los que ahí viven y migrantes, haciendo referencia a los 19 cuerpos calcinados que fueron localizados en Tamaulipas.

“Es muy conflictiva esa frontera donde sucedieron estos hechos, no fue muy cercano a la frontera, fue más limítrofe con Nuevo León, pero toda esa región está muy violentada, incluso se habla que es como un territorio en disputa permanente entre dos bandas”, dijo AMLO.

Por otro lado, expresó que en su gobierno, a diferencia de otros, se busca proteger los derechos humanos de los migrantes, mantenerlos seguros en su travesía por el país.

Enrique Peña Nieto es acusado de lavado de dinero, ¿lo llevarán ante la justicia? Síguenos en Twitter para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!