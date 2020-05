AMLO: Recaudación de impuestos aumentó 4.9% pese a Covid-19

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador informó que la recaudación de impuestos del 1 de enero al 15 de mayo aumentó 4.9 por ciento en términos reales respecto del mismo periodo de 2019, “a pesar del golpe económico que representa la pandemia del Covid-19”, dijo.

Hacienda recaudó más de un billón de pesos de impuestos

De acuerdo con los datos presentados por AMLO en el escrito publicado ayer sábado con el título “La nueva política económica en los tiempos del coronavirus”, en lo que va del año, el gobierno federal ha recaudado un billón 597 mil 097 millones de pesos

López Obrador destacó que el aumento en la recaudación obedece principalmente al cobro de impuestos a grandes empresas, el combate al fraude fiscal y la prohibición de las condonaciones.

Ejemplo de ello, dijo, son 165 grandes contribuyentes que se beneficiaron con condonaciones por 348 mil 877 millones de pesos en los últimos dos sexenios, por lo que señaló que hoy en día además de no existir este privilegio, se están cobrando deudas vencidas.

“Ahora estamos mejorando nuestra recaudación de impuestos, procurando cobrar a grandes corporaciones nacionales y extranjeras que se las ingeniaban para delinquir y no pagar sus contribuciones y gozar de impunidad; es decir, mediante la formula de no permitir los fraudes fiscales, la hacienda publica se está fortaleciendo”, recalcó.

“Un dato: aun con la crisis por la pandemia del COVID-19, la recaudación del primero de enero al 15 de mayo fue de 1 billón 597 mil 097 millones de pesos; o sea, 4.9% superior en términos reales al mismo periodo del año pasado. Recordemos que en los dos últimos sexenios 165 grandes contribuyentes se beneficiaron con condonaciones por 348 mil 877 millones de pesos y, ahora, por el contrario, además de no existir este ofensivo privilegio, estamos cobrando deudas vencidas. En estos tiempos, hemos iniciado denuncias civiles y penales contra 15 grandes corporaciones que en conjunto deben al erario 50 mil millones de pesos”, comunicó.

Reitera AMLO que apoyará a los más pobres

En su escrito “La nueva política económica en los tiempos del coronavirus”, fechado el 15 de mayo, López Obrador reiteró su plan de distribuir 120 mil millones de pesos mediante programas sociales durante el mes de mayo.

“Con el fortalecimiento de la capacidad de consumo de las clases populares, obtienen beneficios los sectores de mayores ingresos. Atendemos a los pobres por convicción y por humanismo, pero también lo hacemos porque creemos que, si destinamos recursos a los menos favorecidos, habremos de lograr una más rápida reactivación de la economía para salir de la crisis”, aseguró.

De esta manera, el presidente recalcó que no es factible la propuesta del sector privado de suspender el cobro de impuestos como una medida de alivio a las empresas afectadas por la pandemia.

“Esa no es la forma como enfrentaremos la crisis. No habrá rescates o subsidios para las grandes corporaciones, no dejaremos en estado de indefensión a la mayoría de los mexicanos; en otras palabras, vamos a rescatar primero a los pobres”, enfatizó AMLO.