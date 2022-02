AMLO ¿Qué está haciendo para encontrar a "El Mijis"? Foto: intoleranciadiario.com

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que la extraña desaparición de “El Mijis” ya está siendo investigada, ¡conoce aquí todos los detalles!

En La Verdad Noticias te recordamos que este personaje fue visto en Saltillo, Coahuila el 31 de enero de 2022, pero ahora, nadie sabe en dónde está.

Anteriormente te contamos cuándo Obrador se defendió en La Mañanera; sin embargo, ahora te diremos qué dijo el mandatario mexicano sobre la búsqueda de Pedro Carrizales.

AMLO ¿Ya está buscando a “El Mijis”?

Pedro Carrizales. Foto: elsoldesanluis.com.mx

Fue desde Palacio Nacional que el Presidente de México reveló que junto a Rosa Icela Rodríguez están trabajando sobre el caso de la desaparición del ex Diputado del Congreso de San Luis Potosí, y eso no fue todo, también Obrador escuchó de la voz de Frida Guerrera una carta que le escribió la esposa del político sobre lo ocurrido.

A continuación, te compartimos un extracto de dicha carta:

Hoy son 14 días de no verlo, abrazarlo, de no ver su sonrisa, de las miradas sobre las calles donde transitan los olvidados, de sentir el amor con el que planeaba ayudar a los presos injustamente, de no mirar, no alimentar migrantes que sobreviven incertidumbre de dolor pero la verdad es que cada día que pasa crece más el miedo de que su vida se reduzca.

Y añadió que, agradece a las autoridades por el esfuerzo que hacen por encontrarlo, pero aun así suplica al mandatario que la ayude a encontrarlo, pues, declaró:

“...el confía en usted hay dos motivos que lo hacen andar la causa y la transformación por favor no lo deje solo. Atentamente Miran Martínez Vargas.”

Tras esto, Andrés Manuel López Obrador dijo:

“Hoy mismo se informará de lo que estamos haciendo, todo lo que se está haciendo.”

¿Cuántos años tiene Andrés Manuel López Obrador?

Andrés Manuel. Foto: eluniversal.com.mx

Tiene 68 años de edad, pues, nació el 13 de noviembre de 1953 en Tepetitán, Tabasco,a México.

