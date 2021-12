AMLO ¿Qué días descansará en Navidad y Año Nuevo?

El presidente AMLO informó esta mañana desde Tabasco, en donde se encuentra de gira, que este fin de año descansará las fechas de Navidad y Año Nuevo.

Hay que destacar que aunque no especificó si permanecerá en la Ciudad de México o visitará algún otro lugar, indicó que habrá algunos días en los se suspenderá la tradicional "Mañanera".

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo: "Habrá conferencias hasta el día día 23 de diciembre; el 24 no, tampoco el 25 ni el 26, pero el 27 sí, que es lunes", indicó en la mañanera de este 17 de diciembre.

AMLO descansará el fin de año

AMLO tomará sus días festivos

"Y el fin de año, vamos a estar hasta el 30 en la mañana (conferencia) y regresamos el 3 (de enero). También aplica a los servidores públicos, aunque tiene que haber guardia, nos vamos a poner de acuerdo," es lo que ha destacado el mandatario mexicano.

Entre otros detalles, cuestionado sobre si planea realizar alguna otra gira de trabajo por el país antes que concluya el 2022, López Obrador declaró que no:

"Esta es la última gira de este año, vamos a la supervisión del Tren Maya, hasta el domingo regresamos a México (CDMX) para estar el lunes en la conferencia, pero ya no hay otras giras".

AMLO sobre la votación en el INE

AMLO sobre la la votación en el INE

Sobre la votación de hoy en el Instituto Nacional Electoral (INE) respecto al proceso de la Revocación de Mandato, López Obrador declaró:

"Hay que esperar la votación, de ahí el TEPJF y de ahí la Corte. Lo importante es que el poder judicial, en este caso la Corte, que haya decidido que debe celebrarse la consulta, lo demás no deja de ser secundario".

Además, López Obrador enfatizó cuál es la importancia de que se desarrolle la consulta: "Que el Poder Judicial haya decidido que debe celebrarse la consulta es de celebrarse. Lo demás es secundario...

“si se tienes o no dinero o el número de casillas; aquí el tema de fondo es que se va a establecer el antecedente histórico, lo quieran o no, de que el pueblo decida si quita o no un gobernante, el pueblo va a ejercer su derecho a la revocación de mandato", dijo.

Cabe destacar que el INE debería estar promoviendo la consulta participativa en lugar de tratar de posponer la consulta de ratificación de mandato, pero son muy "conservadores", según considera el presidente Andrés Manuel López Obrador.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!