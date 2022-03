AMLO: Que EE.UU. financie organizaciones contrarias a la 4-T es ofensivo

Aseguró que destinan dinero para organizaciones que lo atacan

Durante la conferencia matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que mantendrá su protesta frente al Gobierno de Estados Unidos debido a que, supuestamente, realiza el financiamiento a organizaciones opositoras a la autodenominada Cuarta Transformación, en referencia a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Al respecto, el mandatario mexicano calificó de “anacrónica y hasta ofensiva“ la política de financiamiento a organizaciones opuestas a su administración.

Recordemos que aquí en La Verdad Noticias te informamos sobre el reportaje que MCCI y Latiuns difundió en donde mostraba la lujosa mansión en la que vivió el hijo mayor de AMLO; misma José Ramón negó que existiera un conflicto de interés.

“Es anacrónica y hasta ofensiva“: AMLO.

En la "mañanera" transmitida a través del canal de You Tube de Presidencia, López Obrador dijo, "Nosotros mantenemos nuestra protesta, porque el Gobierno de EE.UU. de manera injerencista está destinando dinero a una supuesta asociación civil que en realidad es una organización política, conservador, que tiene como único propósito atacarnos, combatir a un Gobierno legal y legítimamente constituido y combatirnos con mentiras, combatirnos con guerra sucia".

En el mismo sentido agregó que, "Nosotros no aceptamos esa política desde EE.UU., con todo respeto es anacrónica y ofensiva para cualquier país, para cualquier Gobierno, porque nosotros no destinamos dinero para apoyar a republicanos o apoyar a demócratas en EE.UU., eso es contrario al derecho internacional, son de las cosas que ya no deben de existir”.

Además afirmó que es falso que esta política del gobierno estadounidense ayude a combatir a la corrupción, “Al contrario, es para hacer valer la corrupción y ellos se convierten en cómplices al estar apoyando a quienes quieren que se mantengan un régimen de corrupción en México, son cómplices porque todos los que están en esa asociación civil tiene que ver con intereses creados, con los que se beneficiaron durante el periodo neoliberal durante el periodo de saqueo, cuando arruinaron a México”, finalizó.

Postura de México ante el conflicto Rusia-Ucrania.

Durante la misma conferencia, el presidente López Obrador aprovechó para hablar sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia aseguró que nuestro país dará refugio a afectados por conflicto.

“Todos los que nos pidan refugio en nuestro país serán recibidos, protegidos y bienvenidos”, afirmó el mandatario.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.