AMLO Presidente: ofrece borrón y cuenta nueva contra la corrupción

Andrés Manuel López Obrador presidente electo, aseguró que durante su gobierno no investigará a personajes señalados por delitos de corrupción en la actual administración.

Así lo señaló, tras montar una guardia de honor en conmemoración por el inicio de la Revolución Mexicana.

El próximo presidente de México, aclaró sin embargo que todos los procesos que se han iniciado por delitos de corrupción. Todo lo que esté en curso, se tiene que concluir y la autoridad competente tiene que resolver.

“El planteamiento que he venido sosteniendo desde la campaña es de que nosotros no apostemos a la persecución, lo que he venido diciendo es que no es mi fuerte la venganza ”, abundó.