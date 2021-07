AMLO: Por “intereses o desconocimiento” no quieren el regreso a clases

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó que debido a “intereses creados o desconocimiento”, algunas personas no quieren el regreso a clases presenciales, las cuales están previstas para iniciar en agosto.

“Hay como una postura a que no haya clases no sé si consciente o inconscientemente, de manera deliberada, por intereses o por desconocimiento del daño que se causa al no tener clases presenciales”.

Recordemos que el presidente ha indicado que el regreso a clases será en agosto "llueve, truene o relampaguee"

AMLO reiteró el regreso a clases presenciales

El presidente ha indicado que los estudiantes regresará a las aulas en agosto

En la conferencia de prensa de este jueves 27 de julio el presidente indicó que hay personas que indican que los niños no están vacunados y por eso no deben regresar a las aulas, pero él recordó que en general en todo el mundo, los niños no están vacunados.

“Pero eso es en todo el mundo, como dicen los abogados aceptando sin conceder que es porque no están vacunados los niños, en el mundo no están vacunado los niños y México con Bangladesh es el país que lleva más tiempo con las escuelas cerradas”.

El mandatario aseguró que por el bien de los menores, de los estudiantes, y por el de los padres de familia es indispensable que en el país se regrese a las clases presenciales y que una tercera ola de COVID-19 no lo impedirá.

Así mismo el presidente aseguró que sus adversarios ya empezaron a crear campañas para desacreditar el retorno a las aulas bajo el argumento que las escuelas están abandonadas, pero indicó que esta no debe ser una justificación.

“Ya van a empezar a decir que qué barbaridad que van a regresar si las escuelas están abandonadas. Pues vamos todos a limpiarlas, y que el gobierno estatales y federales destinen recursos, porque se trata de una labor fundamental la educación”.

¿Cuándo se regresa a clases presenciales?

Se espera que las clases presenciales inicien el 30 de agosto

El calendario escolar correspondiente al ciclo 2021-2022 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), indica que el regreso a clases será el próximo 30 de agosto y según lo indicado por el presidente AMLO este mismo día los estudiantes regresarán a las aulas.

