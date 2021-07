AMLO: Política de “abrazos no balazos” es más eficaz para enfrentar la violencia

Mientras se encontraba de visita en Badiraguato, tierra donde creció El Chapo Guzmán, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), indicó que su estrategia de seguridad y su política “abrazos no balazos” es más eficaz para frenar la violencia.

Fue durante su conferencia de prensa de este viernes 30 de julio que el presidente indicó que la violencia no se puede enfrentar con más violencia, señaló que esta estrategia no funciona, que genera un caos y que se tiene que frenar haciendo el bien.

Así mismo se manifestó en contra de los conservadores que se oponen a su gobierno y a su política, asegurando que ellos prefieren la de “ojo por ojo y diente por diente”, pero que esto no puede ser posible y que su estrategia de seguridad “abrazos, no balazos” funciona

AMLO asegura que no enfrentará la violencia con más violencia

El presidente ha optado por la estrategia de seguridad “abrazos, no balazos”

“Es importante y sobre todo aquí en Sinaloa, decir que nosotros hemos optado por una estrategia en cuanto enfrentar la delincuencia, nosotros desde que llegamos decidimos no declarar la guerra a nadie, y estamos optando por atender las causas que originan la violencia, no solo a llevar la práctica acciones coercitivas” indicó el funcionario.

Aseguró que la estrategia de su gobierno es diferente y que han apostado por dejar a un lado la violencia y “enfrentar al mal haciendo el bien”.

”La estrategia nuestra es distinta, no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede y no funciona y no es humano enfrentar el mal con el mal, el mal hay que enfrenarlo haciendo el bien, y esto a los conservadores, que tiene una mentalidad autoritaria no les cuadra, no les gusta, porque apuestan mucho al `ojo por ojo, diente por diente, aunque nos quedemos tuertos todos y chimuelos. Nosotros tenemos una concepción distinta”.

El mandatario aseguró que cuando anunció su política de “abrazos, no balazos” la gente se burló de él, pero aseguró que aún va a demostrar que es más eficaz y más humana para enfrentar el problema de inseguridad.

¿Qué situaciones de violencia se viven en México?

México enfrenta graves problemas de seguridad, pero el presidente confía en su estrategia

México enfrenta graves problemas de inseguridad y violencia, entre ellas robos, secuestros, torturas, asesinatos, narcomenudeo, narcotráfico, crimen organizado, abuso de las autoridades y muchos más.

Uno de los graves problemas en estados como Sinaloa es el narcotráfico que a su paso deja cientos de muertes violentas y enfrentamientos con las autoridades, por lo que ahora el presidente AMLO ha propuesto no enfrentar la violencia con más violencia y prefirió una política de “abrazos, no balazos”.

