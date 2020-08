AMLO: No terminé de leer la denuncia de Lozoya para no tener pesadillas

Durante la conferencia matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se pronunció sobre la denuncia del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin ante la Fiscalía General de la República (FGR); aseguró que el documento que circula en redes sociales no es apócrifo, pero mencionó que no la terminó de leer para “no tener pesadillas”.

“Es cierta, efectiva, que no es apócrifa. El documento es autentico lo que se está dando a conocer en redes (…) No terminé de leer el documento porque no quería tener pesadillas”, dijo.

El titular del Ejecutivo resaltó que los exfuncionarios que se mencionan en la denuncia de Lozoya ya comenzaron a reaccionar, lo que reafirma la autenticidad del documento de más de 60 páginas; sin embargo, dijo que eso no significa que todo lo que se menciona en dicho texto sea cierto, pues corresponderá a la FGR recabar todas las pruebas que se mencionan.

“Tiene la Fiscalía que hacer el trabajo de investigación y yo tengo confianza que el fiscal Alejandro Gertz Manero actúe con profesionalismo, con rectitud y desde luego con apego a la ley. Es un hombre íntegro, le tengo confianza, sería incapaz de inventar nada en contra de los involucrados. Va a actuar con apego a la verdad”, aseveró desde la mañanera ofrecida en Zacatecas.

Se deben de llamar a todos los involucrados en la denuncia de Lozoya

Andrés Manuel López Obrador dijo que, si bien no ha terminado de leer toda la denuncia, pues solo llegó a la página 20 o 25, sí consideró que se debe llamar a declarar a todos los involucrados.

“Me estaba desvelando y no quería tener pesadillas por lo que estaba leyendo porque sí está escandalosa. Si les parece, permítanme que termine de leer la denuncia porque son varios capítulos. Sí sería bueno que se conociera, que todos los que tengan acceso a redes sociales puedan leerla porque todos debemos de estar informados sobre este tema que no haya ocultamiento de la información, que no se manipule, que no haya silencio, que se sepa todo, que se conozca la verdad”, refirió.