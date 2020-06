AMLO: No mentir, no robar y no traicionar, ayuda mucho para que no dé Covid-19

Además de las recomendaciones de higiene y protección que han resaltado autoridades de salud para prevenir la propagación de Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) apuntó que también se puede evitar el contagio con no mentir, no robar y no traicionar.

Lo anterior lo indicó durante su conferencia matutina que realizó este jueves en la explanada de la Cuarta Compañía de Infantería del municipio de Palenque, Chiapas, ya que desde esta semana reanudó las giras de trabajo en la República Mexicana.

Tener una conciencia limpia evitar contagios de Covid-19

Durante la ‘mañanera’ Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado respecto a las medidas que él toma para evitar contagios y cuidarse, ya que el número de muertes y casos confirmados de Covid-19 en el país sigue aumentando drásticamente, a lo que respondió que mantiene sana distancia y lavado frecuente de manos, además de mantener una alimentación sana.

AMLO: No mentir, no robar y no traicionar, ayuda mucho para que no dé Covid-19

“Yo soy cuidadoso. Lo mismo que yo recomiendo y a mí me han dicho, la sana distancia, mantener sana distancia, el aseo, el lavado de las manos, básicamente. La alimentación, comer saludable, no comer productos chatarra, pero también eso es voluntario, no puede ser obligatorio.

“Estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus”, aseguró.

Estrategia contra Covid-19 es la adecuada: AMLO

Por otra parte, López Obrador argumentó que la estrategia que se emprendió al inicio de la pandemia del Covid-19 en el país ha sido la correcta y la adecuada.

Respecto al número de muertes por Covid-19 presentadas la noche de ayer por la Secretaría de Salud, las cuales rebasaron las mil defunciones, AMLO resaltó que el aumento se debió a un ajuste de fallecimientos no registrados anteriormente.

“Yo pienso que la estrategia ha sido la correcta, ha sido adecuada. Tuvimos la suerte de que no nos pegó primero la pandemia y eso nos permitió prepararnos, que no nos faltaran camas, que se pueda hospitalizar a todos los enfermos”, aseguró.

���� ���� El Presidente AMLO nos da la receta para que no nos de #coronavirus : No Mentir, No robar, No traicionar .

Entonces, los contagiados ¿Son traidores, ladrones, y mentirosos?



pic.twitter.com/DLb2mftb9E — Ciro Di Costanzo (@CiroDi) June 4, 2020

Y es que comentó que a principios de este año en el país no habían ventiladores suficientes para los enfermos graves de Covid-19, por lo que con el paso de los días pudieron adquirir este equipo para atender la emergencia.

No habrá impuestos por tener mascotas

En otro orden de ideas, el presidente desmintió la información que circula en redes sociales respecto a que el gobierno federal cobrará impuestos a los ciudadanos que tengan mascotas para ayudar en la pandemia del Covid-19.

Te puede interesar: Sin guerras ni masacres, así enfrentará AMLO a la delincuencia en México

“Hay muchas mentiras falsas. Ayer estaba viendo en las redes en donde se dio a conocer que vamos a cobrar impuestos por las mascotas, imagínense, ni que fuese yo Santa Anna –el dictador al que fueron a buscar al extranjero los conservadores después de qué nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio, todavía fueron los conservadores a traer a Santa Anna- y quien expide leyes para cobrar impuestos por las ventanas y por las puertas que tenían las casas, y hasta por los perros, ese era Santa Anna. Creen los conservadores que somos como ellos”, subrayó.