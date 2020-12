AMLO: No habrá aumento de impuestos para 2021, es un ajuste inflacionario.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no habrá aumento de impuestos a partir del 1 de enero de 2021. El Jefe del Ejecutivo Federal, afirmó que únicamente habrá un ajuste correspondiente a la inflación, pero que es falso de que vayan a aumentar o agregarse nuevos impuestos en su administración.

“No va a ser así, lo único que puede darse es el ajuste inflacionario que se agrega a cada producto, pero no tiene que haber aumentos, lo que hay es un ajuste de acuerdo a la inflación. Si la inflación es 3 por ciento, es lo que se debe agregar”, externó. La Verdad Noticias informa que, AMLO dejó en claro que pedirá a la Secretaría de Hacienda que retrase este incremento inflacionario para evitar abusos en el aumento de los precios en los productos.

En ese tenor, López Obrador argumentó: “Mi sugerencia a Hacienda, hoy lo tratamos esto, el abuso de que aumentan los impuestos aumentan los precios, incluso en proporción mayor, se aprovechan, no nada más la inflación, sino que aumentan el doble o triple”.

No habrá aumento de impuestos el 1 de enero: AMLO

“Para evitar ese efecto podrá no entrar en vigor el incremento inflacionario que se agrega a cada producto, pero no tiene que haber aumentos, porque no hay aumento de impuestos en términos reales”, destacó.

“Mi sugerencia a Hacienda -hoy lo tratamos esto- es de que para que no haya lo de siempre: el abuso de que aumentan los impuestos y aumentan los precios, incluso en una proporción mayor porque aprovechan, no nada más inflación como es en este caso, sino del doble o el triple entonces para evitar ese efecto, podría no entrar en vigor el día 1 de enero el incremento inflacionario que se agrega a cada producto”, dijo.

En conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador manifestó que sus adversarios están esperando que se dé un gasolinazo para decir que son iguales a anteriores gobiernos.

“Andan, de veras, muy nerviosos, no se serenan, no se tranquilizan, quisieran decir que no hay cambios, que somos iguales, que somos lo mismo, pues no, no somos iguales, no somos iguales, no somos lo mismo”, expresó.

