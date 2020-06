AMLO: No estoy solo, millones de mexicanos me apoyan

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que estuviera solo en esta etapa de gobierno, pues señaló que cuenta con el apoyo de millones de mexicanos, además cuenta con un gabinete de primer nivel con el que se establecen acciones de buena fe para transformar la vida pública del país.

Cuando me dejen de apoyar, renuncio: AMLO

Durante su conferencia de prensa -que este viernes ofreció en el estado de Michoacán-, una reportera le pidió su opinión acerca de comentarios que se generan en redes sociales donde lo llaman 'El Llanero Solitario'.

"Yo no estoy solo, yo tengo el apoyo de millones de mexicanos que me eligieron y me siguen respaldando”, apuntó AMLO.

Resaltó que llegará el momento en que las personas ya no lo apoyen, y en ese momento presentará su renuncia. "Para conocer la opinión de las personas en el 2022 se les va a preguntar: ¿quieres que se quede el presidente o renuncie? (...) porque el pueblo da y el pueblo quita. Una autoridad sin respaldo popular no sirve, se tiene que ir, no tiene valor, es una hoja seca”, expresó.

López Obrador señaló que por “ahora lo que percibo es que la gente nos está apoyando, me está apoyando, por eso digo que no estoy solo. Son millones de mexicanos que están participando en la transformación del país; millones de mexicanos que desde abajo están llevando a cabo la cuarta transformación”.

Reconoce trayectoria de su gabinete

Asimismo mencionó que tampoco gobierna solo, pues cuenta con su gabinete y reconoció la trayectoria y labor de los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y de Seguridad, así como el jefe de la Guardia Nacional.

Igualmente envió sus deseos para la recuperación del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien ayer anunció que dio positivo a Covid-19, y dijo que aunque la secretaria de Economía, Graciela Márquez, se “guardará” en su casa como medida de prevención porque en los días recientes se reunió con Herrera, las conferencias de prensa vespertinas en Palacio Nacional continuarán. “Ella puede hacerlo por teleconferencia o puede estar un subsecretario y vamos seguir informando. Entonces, no estoy solo”, reiteró.

AMLO se solidariza con su esposa Beatriz Müller

Luego de que una persona increpara a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, en un vuelo comercial, AMLO le expresó su apoyo, "pero son cuotas que se tiene que pagar a veces hasta de humillación cuando se está luchando por una transformación", dijo.

Sin embargo lamentó que se den este tipo de actos, cuando actúan de buena fe y con el objetivo de mejorar al país, "no odiamos a nadie y pensamos que es necesario un cambio verdadero, que se debe desterrar la corrupción, la causa principal de la desigualdad, de la miseria publica, de la inseguridad, de la violencia.

“Beatriz es una mujer con criterio, inteligente y con convicciones; sabe que tenemos que aceptar estas actitudes nada más no caer en provocaciones; la vi en el video y me sentí orgulloso porque actuó con tranquilidad y con calma", destacó.