AMLO: “¡Ni Frenaaa, ni la CNTE detienen al Presidente!”

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que “¡Ni Frenaa, ni la CNTE detienen al Presidente!”, luego de sufrir el tercer día consecutivo de bloqueos a su camioneta por parte de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Ante esta situación, el jefe del Poder Ejecutivo Federal señaló que estos actos son un asunto “meramente político y politiquero”, encabezado solamente por un sector del magisterio disidente que busca someter a la figura presidencial.

Durante la ceremonia de inauguración del Hospital General de Zona 1 “Nueva Frontera” del IMSS, el presidente López Obrador aseguró que estos actos de la CNTE buscan “dejar en mal” al gobernador Rutilio Escandón.

AMLO respondió a la CNTE

Al respecto, el mandatario mexicano volvió a insistir en que su gobierno ha brindado todo el apoyo al magisterio, por lo que actualmente no tiene ningún pendiente con los maestros en Chiapas y que no puede ser rehén de nadie.

“Quiero decir que los dirigentes de la CNTE nos volvieron a cerrar el paso, lo hicieron el día viernes por la mañana, ayer también hay en la Frontera Comala, y ahora en Tapachula y no pudieron detenernos”, declaró

“El presidente de México no puede ser el rehén, el Presidente no puede ser rehén de nadie. A lo mejor otros presidentes, pero otro presidente legal y legítimamente constituido, no puede esconderse, no puede huir, no puede ser rehén de nadie”, sentenció el mandatario.

AMLO lanzó una consigna contra la CNTE

El presidente López Obrador puso un alto a los maestros de la CNTE.

En ese sentido, el presidente de la República aprovechó para mandar un mensaje a todos los maestros de la CNTE a manera de consigna, quienes estuvieron involucrados en los bloqueos de los últimos días.

“Y como les gustan las consignas a los de los maestros a los de la CNTE de Chiapas y corean algunas consignas, yo les digo que “¡Ni Frenaa, ni la CNTE detienen al presidente!”, coreó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

