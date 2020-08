AMLO: Ni Felipe Calderón ni Peña Nieto son investigados por la UIF

La mañana de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no investiga hasta el momento a los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, debido que no existe ninguna solicitud por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal mencionó que serán las investigaciones las que determinen en qué grado tiene responsabilidad Felipe Calderón en el caso de Genero García Luna, y Enrique Peña Nieto en el tema de los presuntos actos de corrupción de Emilio Lozoya, exdirector de la Petróleos Mexicanos (Pemex).

- ¿La UIF investiga las cuentas del ex presidente?”, se le cuestionó en la mañanera.

- “No, no, porque la UIF investiga a partir de que hay una solicitud de la Fiscalía, y en este caso no existe ninguna solicitud de la Fiscalía (…) Vamos a esperar a que la Fiscalía dé a conocer la investigación sobre los dos casos y no va a haber impunidad”, respondió López Obrador.

Ciudadanía decidirá si inicia juicio contra Calderón y Peña

Pese a lo anterior, el presidente reafirmó su postura de iniciar un juicio en contra de Calderón Hinojosa y Peña Nieto, siempre y cuando la población lo avale por medio de una consulta ciudadana.

“Si se reúnen firmas y la mayoría, y se consigue el número de firmas que requiere la Constitución para llevar a cabo una consulta, se celebra la consulta y es lo que decida el pueblo. Yo soy de la idea de que sólo así se pueda juzgar a los ex presidentes”, afirmó.

Andrés Manuel López Obrador, refirió que hacer justicia no es sólo encarcelar a la gente, sino prevenir para que no se solape ni tolere la corrupción. No obstante, tampoco se acusará a nadie “a diestra y siniestra sin tener elementos o pruebas, debe haber seriedad y actuar de manera responsable. No es fabricar delitos a nadie”.

A la vez, aclaró que ya existen denuncias contra personas en particular por la compra de la planta de Agro Nitrogenados. “Ya se tiene toda la historia de cómo se aprobó la compra, de cómo los consejeros de Pemex aprobaron la compra, quienes, nada más que eso lo está desarrollando la Fiscalía en sigilo”.