AMLO: New York Times es famoso, pero con poca ética

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) consideró que el dirio New York Times es un “periódico famoso, pero con poca ética”, y reiteró que a nivel mundial existe una crisis en los medios convencionales de comunicación.

Derivado del reportaje publicado el viernes 8 de mayo en el rotativo estadunidense, en el que se acusa al gobierno federal de ocultar el número real de personas muertas por Covid-19, López Obrador consideró que actuaron de manera tendenciosa y les faltó ética.

“Hace unos días salió en el New York Times una nota sobre el ocultamiento de muertos, lo mismo que han sostenido algunos medios de México, nada más que ahora es el New York Times. El New York Times es un periódico famoso pero con poca ética. En este caso es evidente que no hicieron un buen trabajo, que actuaron de manera tendenciosa… faltó ética. No nos dejemos apantallar”, dijo.

AMLO aseguró que su gobierno, hasta ahora, no ha ocultado información en relación a la pandemia ni de sobre otras situaciones, y prometió en seguir dando información clara al pueblo mexicano, “actuamos con apego a la verdad; si no mentimos, no robamos, no traicionamos al pueblo, pues no hay nada que temer, aunque se trate del New York Times”.

El mandatario mexicano acusó que los “conservadores” sabían del reportaje que iba a sacar el citado medio estadounidense, por lo que comenzaron a amplificar el mensaje.

“Sale esa nota en el New York Times y como en cadena empiezan a retuitear todos los conservadores de México o sus voceros, y así periodistas, intelectuales orgánicos, políticos corruptos, todos. Yo creo que hasta sabían, eso lo podría saber el New York Times, sabían que venía el reportaje porque inmediatamente que aparece, lo que llaman ‘nado sincronizado’, se lanzan todos, pero no hay que alarmarse, es normal”, comentó.

Y así fue la respuesta de López Obrador a la nota publicada el viernes por el New York Times sobre un posible ocultamiento de muertos por COVID-19.



Durante la conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador agregó que en el mundo existe una crisis en los “medios tradicionales” derivado del neoliberalismo, en los que incluyó al New York Times, al Washington Post y al Wall Street Journal, diarios estadounidense que también han realizado publicaciones en contra de su administración.

¿Cuál fue la publicación del New York Times?

El rotativo estadounidense publicó un reportaje titulado “Cifras ocultas: México desatiende ola de muertes en la capital”, en que señala que las autoridades no están presentando las cifras reales de las víctimas del SARS-CoV-2 (Covid-19).

Según el diario, el número de muertes por el nuevo coronavirus podría ser hasta tres veces más de las que reconoce la Secretaría de Salud, tan solo en la Ciudad de México.

“En algunos hospitales los pacientes yacen en el suelo, tendidos sobre colchones. Hay personas mayores apoyadas en sillas de metal porque no hay suficientes camas, mientras que otros pacientes son rechazados y enviados a buscar espacio en hospitales menos preparados. Muchos mueren en esa búsqueda, dijeron varios médicos”, publicó NYT.