AMLO: "Me molesta mucho que aún haya corrupción en el gobierno"

La corrupción en el gobierno es uno de los temas que más molestan al presidente Andrés Manuel López Obrador, y a pesar de que se comprometió a terminar con estas malas prácticas en su sexenio, reconoció que todavía hay muchos funcionarios que están cometiendo estas acciones.

Trabaja AMLO para terminar con la corrupción

Es así que AMLO lamentó que no todos los que trabajan en el gobierno federal quieran adoptar la ideología impulsada desde la presidencial de cero tolerancia a la corrupción, y sigan creyendo que pueden hacer lo que otras administraciones hicieron.

“Lo que quiero es profundizar más en el combate a la corrupción, avanzar más rápido, con más intensidad. Me molesta mucho enterarme de casos de corrupción. Todavía después de 19 meses estoy encontrando corrupción. Es que estaba podrido el régimen por completo”, expuso el titular del Ejecutivo.

López Obrador señaló qué hay costumbres que no han cambiado dentro del gobierno, en la relación con empresarios o de parte de integrantes del Poder Judicial.

Asimismo, reconoció que la lucha contra la corrupción será una tarea diaria, e incluso, aceptó, hay quienes aún laboran en la administración y que siguen pensando que pueden corromperse.

“Tengo mucho trabajo, es limpiar, limpiar, pero no hay otro camino, debemos purificar la vida pública (...) Incluso al interior del mismo gobierno, porque no todos en el gobierno están pensando en la transformación, no piensan en el pueblo. El individualismo avanzó mucho en el periodo neoliberal, el egoísmo, el no pensar en el prójimo, el no pensar en los demás”, puntualizó el presidente.

Continuaremos con los principios de austeridad, honestidad y lealtad al pueblo. Conferencia matutina. https://t.co/cI7dqn0Af8 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 3, 2020

AMLO estimó que a la fecha ha cumplido alrededor de 90 de sus cien propuestas de gobierno realizadas el día que tomó protesta del cargo, y las Diez restantes están en proceso de concretarse.