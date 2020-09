AMLO: Juez que libere a dueño de Altos Hornos pediré que lo investiguen

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que ordenará una investigación contra el juez que determine dejar en libertad a Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos en México (AHMSA), sin que repare el daño que ha causado.

"Si no devuelven los 200 millones de dólares a la hacienda pública, pues no hay reparación del daño, así tan sencillo, no le hace, pero no puede ninguna autoridad, creo yo, dar alguna garantía a los implicados si no se repara el daño, al menos nosotros no lo vamos a permitir.

"Si un juez dice que sin reparar el daño queda en libertad el señor Ancira, yo desde aquí voy a pedir una investigación al juez", recalcó AMLO.

López Obrador refirió que no se trata de una amenaza, simplemente "no puede ser encubridor", por lo que dijo que es responsabilidad de todos "limpiar" la corrupción que hay en el país.

Dueño de Altos Hornos tendrá que devolver 200 mdd

López Obrador mencionó que el sobreprecio de 200 millones de dólares está plenamente fundado en la investigación de la Auditoría Superior de la Federación y en la denuncia de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, según el cual el avalúo lo hicieron a modo y luego legalizaron el acuerdo.

"Yo ni debería estar dando estos consejos, como lo hacen los abogados, toda consulta causa honorarios, pero es que a lo mejor los están mal informando o piensan que es el tiempo de antes, así nos ha tocado", mencionó.

La semana pasada, el presidente señaló que AHMSA tenía nuevos accionistas que se estaban negando a devolver los 200 millones de dólares por el sobreprecio en la venta de Agronitrogenados a Pemex y que si no lo pagaban, los responsables serían enjuiciados.

El 26 de agosto AHMSA desmintió las declaraciones y señaló que no hay cambios en la propiedad de la empresa ni en los accionistas.