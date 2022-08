AMLO: Gutiérrez Müller es “feliz como maestra y no aceptó ser primera dama”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que el nepotismo es inmoral en la política y recordó que él no ha promovido a sus esposa, la investigadora Beatriz Gutiérrez Müller, para ningún cargo, además recordó que fue ella quien renunció a ser primera dama de México pues “es muy feliz como maestra”.

El presidente fue cuestionado sobre los supuestos actos de nepotismo que ha realizado su partido, Morena, en Quintana Roo, pero el presidente indicó que el nepotismo e influyentismo deberán ser eliminadas de todos los gobiernos.

El presidente recordó que en el país se estuvo a punto de presenciar el posicionamiento en cargos públicos de las parejas de gobernantes e incluso de presidentes, acciones que criticó ferozmente.

“Pienso que son lacras de la política, del viejo régimen, que se tiene que ir borrando el amiguismo, el influyentismo, el nepotismo, todas esas lacras de la política, pero son procesos que llevan tiempo, porque se arraigaron mucho”, dijo.

AMLO asegura que el nepotismo es inmoral

El presidente no ha promovido a su esposa a ningún cargo

El mandatario recordó que la Constitución da a todos los mexicanos el derecho de votar y ser votados, pero aseguró que el “influyentismo” es inmoral y no debería estar presente en la política, es por ello que aseguró que hubiera sido poco ético que hubiese promovido a su esposa para algún cargo, algo que no realizó.

"Si yo promuevo a mi esposa, le ayudo, por mi investidura, por lo que represento. Eso no es ético, aclaro, porque si no, no me va a ir bien, de que Beatriz está dedicada a otras actividades, ella es muy feliz como maestra, como investigadora, no aceptó ser primera dama”, dijo.

Cabe indicar que cuándo Delfina Gómez dejó la titularidad de la SEP, se rumoró que Beatriz Gutiérrez Müller ocuparía este nuevo cargo, pero esto no ocurrió y fue Leticia Ramírez quien fue elegida.

