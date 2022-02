AMLO: "Espero que José Ramón conteste, ya está grande"

Aseguró que su hijo ya esta "grande" y que debe ser él quién responda

Durante la conferencia matutina de este viernes 11 de febrero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no existe ningún tipo de conflicto de interés tras la polémica del reportaje sobre la lujosa mansión de Texas en la que vivió su hijo José Ramón López Beltrán y su esposa Carolyn Adams.

Recordemos que la investigación periodística que realizó Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad demostró que el hijo mayor de AMLO vivió en una lujosa residencia, propiedad de un ejecutivo de la petrolera Baker Hughes, que es actual contratista de Pemex.

Precisamente al respecto, en días pasados como te informamos en La Verdad Noticias, el mismo ex ejecutivo de Baker dio una declaración en donde aseguró que no sabía que quién le rentaba su casa era el hijo del mandatario mexicano.

"Espero que José Ramón conteste": AMLO

En la "mañanera" transmitida por el canal de You Tube de Presidencia desde la Base Aérea Militar 18 en Hermosillo, Sonora, reiteró que sus hijos no tienen injerencia en el Gobierno, "Mi hijo José Ramón tiene 40 años, es independiente y no tiene que ver con el Gobierno, porque ninguno de mis hijos tiene que ver con los asuntos públicos, ninguno de mis familiares, por que yo hice un compromiso con el pueblo de México de no corrupción, ni el influyentísmo, ni el amiguismo, ni el nepotismo, de ninguna de esas lacras de política, no le voy a fallar al pueblo, espero que José Ramón conteste".

En el mismo sentido agregó que "Si lo analizamos, pues no es atacar a mi hijo Andrés por los chocolates Rocío, no es atacar a José Ramón porque su esposa tiene una casa que estaba vinculada a una empresa estadounidense que trabaja para Pemex, lo cual no es cierto, no hay conflicto de intereses, además, la autoridad se hará cargo de investigar", afirmó.

¿ A qué se dedica José Ramón López Beltrán?

El hijo mayor de AMLO se encuentra en el ojo del escrutinio público luego de que se demostrará que junto a esposa vive de lujos y derroche económico contrario a lo que su padre pregona desde el Gobierno de México.

De su actividad económica lo único que se conoce es que junto a sus hermanos crearon una chocolatería que también fabrica cerveza artesanal y refrescos llamada "Rocío" en honor a su madre, quién falleció en 2003.

Por el probable hecho de corrupción y tráfico de influencias, José Ramón ya fue denunciado por legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) ante la FGR, sin que hasta ahora se sepa de algún avance.

