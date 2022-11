AMLO: En marcha a favor del INE hubo “muchísimo robo de carteras”

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que después de la marcha del pasado 13 de noviembre, denominada #YoDefiendoAlINE, le dieron el reporte que hubo “muchísimo robo de carteras”.

Desde Manzanillo, Colima, el primer mandatario indicó que los principales asistentes viven en zonas residenciales, gozan de privilegios y son “corruptisimos”, carentes de autoridad moral.

“La verdad es un timbre de orgullo esos opositores porque qué autoridad política tienen, hagan una lista de los principales asistentes a la marcha, o desfile o como le llamen me refiero a la que hicieron nuestros opositores, ¿dónde viven?, ¿y qué eran antes?, pues la mayoría vive en zonas residenciales colmados de privilegios, corruptisimos, el reporte que me dieron entre otras cosas ese día es que hubo muchísimo robo de carteras, no se enojen”, dijo entre risas.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram