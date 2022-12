AMLO: El INE viola la Constitución al pedir a Claudia Sheinbaum deslindarse de campaña de apoyo con miras al 2024

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenara a Claudia Sheinbaum Pardo deslindarse de las pintas en bardas y mensajes en redes sociales como parte de una campaña que la promueven de manera anticipada para el proceso electoral de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “están violando la Constitución”.

“De manera evidente y notoria, están violando a la Constitución, el artículo Sexto y Séptimo de la Constitución de la República, pero como no se toca, son los intocables de la mafia del poder, los protegen,”, dijo en tono molesto.

Una vez más, el titular del Ejecutivo calificó al órgano electoral como “una superestructura de poder”, por lo que les recomendó la Constitución, sobre todo, el artículo sexto, el cual “había sido intocable hasta que llegó el más intocable de todos y ahora quieren que se aplique de que no se puede tocar al intocable”.

López Obrador recalcó que de manera vergonzosa diversos medios apoya esta instrucción del INE, que es contraria a la libertad de expresión por la que tanto han luchado los periodistas.

Dijo a la ciudadanía estar tranquila, porque “claro, que el INE sí se toca y se debe de tocar, por lo que seguirán luchando para limpiar de corrupción, de “árbitros vendidos” de ese órgano electoral.

“Por eso le digo a la gente: no se preocupen, va a ser el pueblo el que va a decidir. Y el mejor ejemplo somos nosotros. Yo llegué a la Presidencia no por el INE, llegué a la Presidencia por el pueblo. Fui candidato, nunca me reuní con los del INE, y siempre procuré mantener distancia con ellos y no creerles porque sabía yo que eran árbitros vendidos, hasta en los debates armaban todo para ver si me entrampaban, siempre los padecí, y al final no pudieron, como no van a poder hacia adelante, ya se acabó lo del fraude”, dijo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram