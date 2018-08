AMLO: Ejército y Marina se quedan en las calles

Andrés Manuel López Obrador, presidente electo dijo que por el momento se quedarán marinos y soldados en las calles, pues no hay en la actualidad otra alternativa para frenar la violencia.

Tras reunirse con el secretario de Marina, Vidal Soberón, López Obrador, afirmó que no se puede garantizar la seguridad sin las fuerzas armadas.

“Si no contamos con el apoyo del Ejército y la Marina no podríamos enfrentar el problema de la seguridad”, precisó.

En conferencia de prensa, añadió que “la Policía Federal no está preparada para sustituir lo que hacen actualmente los soldados y los marinos, siendo realistas no se ha podido consolidar a la Policía Federal, no se avanzó".